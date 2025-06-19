Не всі в Україні повинні платити податок на нерухомість

В Україні, як і у багатьох країнах світу, діє податок на нерухомість, який платять усі власники. Однак залежно від регіону країни відсоткова ставка змінюється. Інколи вона може дорівнювати навіть 0%.

Відсоткова ставка податку на нерухомість встановлена на рівні 1,5% від мінімальної зарплати за квадратний метр, тобто 120 гривень за квадратний метр, але є такі, хто звільняється від сплати цієї суми, передає 24 Канал з посиланням на керівник податкової практики ЮК "RIYAKO&PARTNERS" Тімонова Андрія.

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Кому платити податок на нерухомість не потрібно

Як пояснює адвокат Тімонов, повністю від сплати податку від нерухомості звільняється власник, чия квартира менша за площею, аніж 60 метрів квадратних. Натомість, якщо будинок за площею 120 квадратних метрів і не більше, то податок також не сплачується.

Після війни будівництво стане одним із рушіїв відновлення України. Але важливо не тільки зводити будинки, а створювати простори, де хочеться жити, насолоджуватися комфортом й творити майбутнє. Розуміючи це, РІЕЛ вже зараз проєктує не просто житлові комплекси, а місця, які відповідають цінностям майбутніх мешканців.

Є ще категорії власників житла, яким також не доводиться сплачувати кошти:

Діти-сироти,

Діти, що позбавлені батьківського піклування,

Суб'єкти малого та середнього бізнесу, що ведуть діяльність у тимчасових спорудах (наприклад, МАФи),

Об'єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім'ям (5 та більше дітей).

Для мешканців Харкова податкова ставка зменшена до нуля. Це військові нововведення – у зв'язку з тим, що ведуться активні бойові дії, міська влада скористалась своїм правом на це,

– додає пан Андрій.

Крім того, є виключення по сплаті податку для власників житлової та комерційної нерухомості, яка на тимчасово окупованих територіях, й там, де ведуться бойові дії.

Також не підлягає нарахуванню нерухомість пошкоджена або знищена внаслідок бойових дій.

Як можна дізнатися, чи нарахований податок на житло

У такому випадку податкова зобов'язана нарахувати податок людині та повідомити її про це. Натомість власник зобов'язаний сплатити вказану суму в документі.

Водночас суму податку можна розраховувати самостійно, але для цього потрібно дізнатися відсоткову ставку податку вашого регіону чи навіть міста й розрахувати на формулою.

Яка формула для розрахунку податку на нерухомість Якщо у регіоні відсоткова ставка 1,5%, то цей відсоток від 8 тисяч гривень (мінімальна зарплата в Україні станом на 2025 рік) становить 120 гривень за квадратний метр. Цю суму потрібно помножити на кількість квадратних метрів, за які потрібно сплатити податок.

У повідомленні від податкової буде вказані реквізити, куди потрібно сплатити нараховану суму. Її потрібно сплатити впродовж 60 днів з моменту отримання повідомлення.