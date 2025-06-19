Процентная ставка налога на недвижимость установлена на уровне 1,5% от минимальной зарплаты за квадратный метр, то есть 120 гривен за квадратный метр, но есть такие, кто освобождается от уплаты этой суммы, передает 24 Канал со ссылкой на руководитель налоговой практики ЮК "RIYAKO&PARTNERS" Андрея Тимонова.

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Кому платить налог на недвижимость не нужно

Как объясняет адвокат Тимонов, полностью от уплаты налога от недвижимости освобождается владелец, чья квартира меньше по площади, чем 60 квадратных метров. Зато, если дом по площади 120 квадратных метров и не более, то налог также не уплачивается.

Після війни будівництво стане одним із рушіїв відновлення України. Але важливо не тільки зводити будинки, а створювати простори, де хочеться жити, насолоджуватися комфортом й творити майбутнє. Розуміючи це, РІЕЛ вже зараз проєктує не просто житлові комплекси, а місця, які відповідають цінностям майбутніх мешканців.

Есть еще категории владельцев жилья, которым также не приходится платить деньги:

Дети-сироты,

Дети, что лишены родительской опеки,

Субъекты малого и среднего бизнеса, ведущие деятельность во временных сооружениях (например, МАФы),

Объекты жилой недвижимости, принадлежащих многодетным или приемным семьям (5 и более детей).

Для жителей Харькова налоговая ставка уменьшена до нуля. Это военные нововведения – в связи с тем, что ведутся активные боевые действия, городские власти воспользовалась своим правом на это,

– добавляет господин Андрей.

Кроме того, есть исключения по уплате налога для владельцев жилой и коммерческой недвижимости, которая на временно оккупированных территориях, и там, где ведутся боевые действия.

Также не подлежит начислению недвижимость повреждена или уничтожена в результате боевых действий.

Как можно узнать, начислен ли налог на жилье

В таком случае налоговая обязана начислить налог человеку и сообщить ему об этом. Зато владелец обязан уплатить указанную сумму в документе.

В то же время сумму налога можно рассчитывать самостоятельно, но для этого нужно узнать процентную ставку налога вашего региона или даже города и рассчитать по формуле.

Какая формула для расчета налога на недвижимость Если в регионе процентная ставка 1,5%, то этот процент от 8 тысяч гривен (минимальная зарплата в Украине по состоянию на 2025 год) составляет 120 гривен за квадратный метр. Эту сумму нужно умножить на количество квадратных метров, за которые нужно уплатить налог.

В сообщении от налоговой будут указаны реквизиты, куда нужно оплатить начисленную сумму. Ее нужно оплатить в течение 60 дней с момента получения уведомления.