Де українці беруть житло за єОселею: які регіони стали найпопулярнішими

Попит на іпотеку за програмою "єОселя" змінюється разом із ринком житла в Україні. Кредити все частіше оформлюють не лише у столиці, а й у регіонах, які раніше не входили до числа лідерів.

У яких регіонах найчастіше оформлюють іпотеку?

Розподіл іпотечних угод за програмою "єОселя" поступово вирівнюється між різними областями, повідомляє Міністерство економіки, довкіллі та сільського господарства.

Якщо раніше основна частка припадала на західні області, то зараз активність зростає і в інших регіонах. Серед областей, де фіксують найбільше нових кредитів:

Одеська область;

Хмельницька область;

Івано-Франківська область;

Волинська область.

Ці регіони швидко наздоганяють традиційних лідерів за кількістю виданих іпотек. Водночас Київ залишається серед найпопулярніших напрямків завдяки розвиненій інфраструктурі та стабільному попиту на житло – близько 49% кредитів видано саме там.

Програма вже охоплює близько 500 населених пунктів по всій країні. Це дозволяє ширшому колу українців подавати заявки та купувати житло не лише у великих містах, а й у менших громадах.

Кому найчастіше видають кредити за "єОселею"?

Найбільше іпотек оформлюють ті категорії громадян, які мають пільгові умови кредитування. Саме вони формують основний попит у межах програми.

Серед основних отримувачів:

військовослужбовці;

працівники поліції;

медики;

педагоги;

науковці.

Найбільша частка припадає на військових – майже третина всіх виданих кредитів. Значну частину також оформлюють представники силових структур.

Для цих категорій передбачена пільгова ставка 3%. Для інших учасників програми діє ставка 7%, що залишається нижчою за ринкові пропозиції. Водночас частка позичальників без пільг поступово зростає, адже програму розширили на ширше коло громадян.

Чи є обмеження щодо регіону купівлі житла?

Учасники програми можуть купувати житло в будь-якому регіоні України. Місце реєстрації не обмежує вибір міста або області.

Рішення про купівлю залежить від кількох факторів:

безпекова ситуація;

наявність відповідного житла;

умови фінансування від банку.

У деяких регіонах також діють місцеві програми підтримки. Вони можуть частково компенсувати відсоткову ставку або перший внесок.

Такі ініціативи працюють не у всіх областях і залежать від рішень місцевої влади. Водночас вони можуть суттєво впливати на вибір регіону для купівлі житла.

Чому "єОселю" планують перезапустити?