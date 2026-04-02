Витратять 58 тисяч доларів: Кімберлі Гілфойл хоче оновити резиденцію посла США
- Кімберлі Гілфойл планує облаштувати баскетбольний майданчик на території резиденції посла США в Афінах, вартість проєкту складає 58 тисяч доларів.
- Проєкт передбачає встановлення огорожі, захисних екранів та освітлення, що може збільшити загальні витрати.
Посол США в Греції та екснаречена Дональда Трампа-молодшого Кімберлі Гілфойл планує перебудувати резиденцію посла. Вартість проєкту оцінюють у 58 тисяч доларів, і ці витрати вже викликали обговорення.
Що планує змінити Кімберлі Гілфойл у резиденції посла США в Афінах?
На території Джефферсон-Гаус хочуть облаштувати баскетбольний майданчик, який стане частиною зони відпочинку, пише The Daily Beast.
Резиденція Джефферсон-Гаус розташована в одному з престижних районів Афін неподалік історичного центру.
Проєкт погодили у грудні, після чого підрядникам визначили чіткі строки виконання робіт. Будівництво мають завершити за 45 днів. Сам об’єкт планують розмістити поруч із басейном і садом.
Окрім будівництва, у витратах посол США зазначила й інші ідеї. Зокрема, розглядають залучення особистого фотографа з оплатою до 29 тисяч доларів на рік із роботою за потреби, включно з вечорами та вихідними.
Такі витрати привернули увагу, бо це стосується не функціонування резиденції, а її облаштування під особисті запити, пише Daily Mail.
Попри війну, ринок житла продовжує працювати. У 2025 році РІЕЛ ввів в експлуатацію майже дві тисячі помешкань у Києві та Львові, розпочав нові проєкти та відкрив у столиці продаж нових черг у комплексах бізнес-класу. Девелопер зберігає стабільний темп будівництва, що для інвестора означає прогнозованість і системність реалізації.
Як це виглядатиме на території резиденції?
Проєкт передбачає напіврозмірний баскетбольний майданчик, який інтегрують у вже облаштовану територію. Його розташують так, щоб він доповнював зони відпочинку, яка вже є на території.
Також планують встановити огорожу, захисні екрани та освітлення. Саме ці елементи можуть вплинути на остаточну вартість і збільшити її понад початкові 58 тисяч доларів.
