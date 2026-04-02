Витратять 58 тисяч доларів: Кімберлі Гілфойл хоче оновити резиденцію посла США

Посол США в Греції та екснаречена Дональда Трампа-молодшого Кімберлі Гілфойл планує перебудувати резиденцію посла. Вартість проєкту оцінюють у 58 тисяч доларів, і ці витрати вже викликали обговорення.

Що планує змінити Кімберлі Гілфойл у резиденції посла США в Афінах?

На території Джефферсон-Гаус хочуть облаштувати баскетбольний майданчик, який стане частиною зони відпочинку, пише The Daily Beast.

Резиденція Джефферсон-Гаус розташована в одному з престижних районів Афін неподалік історичного центру.

Проєкт погодили у грудні, після чого підрядникам визначили чіткі строки виконання робіт. Будівництво мають завершити за 45 днів. Сам об’єкт планують розмістити поруч із басейном і садом.

Окрім будівництва, у витратах посол США зазначила й інші ідеї. Зокрема, розглядають залучення особистого фотографа з оплатою до 29 тисяч доларів на рік із роботою за потреби, включно з вечорами та вихідними.

Такі витрати привернули увагу, бо це стосується не функціонування резиденції, а її облаштування під особисті запити, пише Daily Mail.

Як це виглядатиме на території резиденції?

Проєкт передбачає напіврозмірний баскетбольний майданчик, який інтегрують у вже облаштовану територію. Його розташують так, щоб він доповнював зони відпочинку, яка вже є на території.

Також планують встановити огорожу, захисні екрани та освітлення. Саме ці елементи можуть вплинути на остаточну вартість і збільшити її понад початкові 58 тисяч доларів.

