Что планирует изменить Кимберли Гилфойл в резиденции посла США в Афинах?

На территории Джефферсон-Хаус хотят обустроить баскетбольную площадку, которая станет частью зоны отдыха, пишет The Daily Beast.

Резиденция Джефферсон-Хаус расположена в одном из престижных районов Афин недалеко от исторического центра.

Проект согласовали в декабре, после чего подрядчикам определили четкие сроки выполнения работ. Строительство должны завершить за 45 дней. Сам объект планируют разместить рядом с бассейном и садом.

Кроме строительства, в расходах посол США отмечали и другие расходы. В частности, рассматривают привлечение личного фотографа с оплатой до 29 тысяч долларов в год с работой по необходимости, включая вечерами и выходными.

Такие расходы привлекли внимание, потому что это касается не функционирования резиденции, а ее обустройства под личные запросы, пишет Daily Mail.

Как это будет выглядеть на территории резиденции?

Проект предусматривает полуразмерную баскетбольную площадку, которую интегрируют в уже обустроенную территорию. Его расположат так, чтобы он дополнял зоны отдыха, которая уже есть на территории.

Также планируют установить ограждение, защитные экраны и освещение. Именно эти элементы могут повлиять на окончательную стоимость и увеличить ее более начальные 58 тысяч долларов.

