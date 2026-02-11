40 тисяч за пошкоджене житло у Києві: як отримати виплату

У Києві запровадили нову грошову допомогу для мешканців, чиє житло постраждало через аварії на інженерних мережах після ворожих обстрілів. Власники можуть отримати виплати, щоб покрити витрати на відновлення житла.

Скільки грошей виплатять за пошкоджене житло в Києві?

У межах міської програми передбачена одноразова виплата розміром 40 тисяч гривень, повідомляє Київська міська рада.

Кошти надаватимуть одному з власників або співвласників житла, яке зазнало пошкоджень через аварії на мережах водопостачання або теплопостачання після обстрілів.

До слова, додаткову підтримку зможуть отримати малозабезпечені мешканці столиці, навіть якщо вони вже отримують соціальну допомогу. Для них передбачена ще одна виплата у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб – близько 3 300 гривень.

Хто може отримати виплату за пошкоджене житло?

Заступниця голови КМДА Марина Хонда розповіла, у яких випадках власники можуть отримати виплати.

40 000 гривень можуть отримати мешканці, чиє житло постраждало через аварії на інженерних мережах внаслідок ворожих обстрілів, починаючи з 1 січня цього року. Йдеться про випадки, коли через пошкодження водо- або теплопостачання, пориви труб чи підтоплення квартир люди змушені терміново приводити житло до ладу, щоб знову мати безпечні та придатні для життя умови,

– зазначила вона.

Але обов'язковою умовою залишається підтвердження пошкоджень. Зазвичай підтвердження можуть надати ОСББ або житлово-будівельний кооператив. У довідці має бути зазначено, що аварія пов'язана з наслідками обстрілів.

Як отримати компенсацію за пошкоджене житло в Києві?

Для оформлення виплати потрібно подати заяву до Київської міської державної адміністрації та додати такі документи:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документ, що підтверджує право власності на житло;

довідку про пошкодження інженерних мереж від ОСББ або ЖБК.

банківські реквізити для перерахування коштів.

Після перевірки поданих документів кошти перераховують заявнику на банківський рахунок.

Які ще програми допомоги для будинків реалізують?