Попри те, що не існує однозначної відповіді щодо того, коли саме краще купувати нерухомість, втім відповідно до певних факторів можна орієнтовно визначити, коли така покупка може стати більш вигіднішою, аніж зазвичай.

Яка пора року стане найкращою для купівлі житла?

Якщо говорити про вторинний ринок, то зниження активності відбувається у період передноворічних свят та літніх відпусток, передає 24 Канал з посиланням на DIM.RIA.

Читайте також Поділ будинку на два господаря: як це зробити

Річ у тім, що якщо взимку в забудовників відбуваються знижки, що провокує людей до купівлі, то на вторинному ринку все навпаки. Таким чином, ті власники, які хочуть продати квартиру терміново у цей період, готові до зниження ціни, а отже, покупець може отримати вигоду.

Крім того, одним із найпривабливіших пір року для покупки нерухомості є весна, коли продавці починають виставляти на продаж свої квартири. Тоді кількість пропозицій росте до максимальних значень.

Натомість літо стане одним із оптимальних періодів, коли можна буде зробити ремонт.

А от у новобудові купляти квартиру краще саме у період знижок. Переважно будівельні компанії пов'язують дні акцій до певних урочистих подій або дат – це дні народження компанії, свята, як-от Чорна п'ятниця тощо. Акції також поширені у міжсезоння.

Варто пам'ятати! Однозначного кращого часу для покупки житла немає, адже у кожному сезоні є як переваги, так і недоліки. Тому якщо певний об'єкт вже припав до душі, чекати тієї чи іншої пори року або ж дати не варто.

Натомість як повідомляють у виданні Zillow, купівля будинку, як і квартири, залежить від цілей, обставин та місцезнаходження. І через те, що ринок житла є сезонним, різні пори року надають покупцям різні переваги.

Наприклад, пізнє літо та зима часто приносять менше конкуренції та більше можливостей для переговорів щодо ціни,

А навесні та на початку літа найбільше оголошень, але також і найвища конкуренція.

Якому житлу віддають перевагу українці?