Спадщина без спадкоємців: за яких умов житло переходить державі

В Україні у деяких випадках майно померлої особи може перейти у власність держави або територіальної громади. Це відбувається тоді, коли спадкоємці не реалізували право на спадщину або були усунені від спадкування в установленому порядку.

За яких умов спадщина залишається без спадкоємців?

Спадщина визнається відумерлою, якщо після смерті особи жоден спадкоємець не набув прав на майно, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство юстиції.

Дивіться також Можна виписати без згоди мешканця: що має знати власник у 2026 році

Причинами, коли майно переходить у власність держави, є:

відсутність спадкоємців за законом і заповітом;

письмова відмова усіх потенційних спадкоємців;

спадкоємці не оформили спадщину у встановлений строк;

Окремо передбачено випадки, коли спадкоємця позбавляють права на спадкування за рішенням суду. Ці норми застосовуються до будь-якого майна, зокрема квартир, будинків, земельних ділянок, транспортних засобів і грошових активів.

Який строк передбачений для прийняття спадщини?

Право на спадкування можливе з дня смерті особи або з дати, коли її визнано померлою в судовому порядку. Закон встановлює строк у 6 місяців для подання заяви нотаріусу про прийняття спадщини.

Важливо! Якщо протягом 6 місяців спадкоємець не звернувся до нотаріуса, він вважається таким, що не прийняв спадщину. У такому разі майно може бути включене до переліку об'єктів, щодо яких буде розглядатися питання про визнання спадщини відумерлою.

Хто може ініціювати визнання спадщини відумерлою?

Звернутися до суду з заявою про визнання спадщини відумерлою мають право органи місцевого самоврядування за місцем знаходження майна, зазначається у Цивільному кодексі. Таке право також мають кредитори померлого, якщо у складі спадщини є майно, коштом якого можуть бути погашені борги.

Зверніть увагу! Подання заяви можливе лише після спливу одного року з дня відкриття спадщини. До цього моменту держава не може набути право власності на таке майно.

До ухвалення судового рішення спадкове майно підлягає охороні. Нотаріус або інші уповноважені органи забезпечують збереження нерухомості та інших активів, щоб запобігти їх пошкодженню або втраті.

Які документи потрібні для спадкування житла?