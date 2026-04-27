Компенсації за житло з ТОТ хочуть змінити: чи виплатять кошти без підтвердження руйнувань

Українці, які втратили доступ до житла на ТОТ, можуть отримати право на компенсацію навіть без підтверджених руйнувань. У Раді пропонують новий механізм, який має розширити коло отримувачів і зменшити кількість відмов.

Чому українцям відмовляють у компенсації?

Як зазначає голова Куп'янської міської ради Андрій Беседін в ефірі Ранок.LIVE, чинна система компенсацій прив'язана до факту руйнування житла, який потрібно офіційно підтвердити.

Згідно з постановою №815, житло визнають зруйнованим лише тоді, коли рівень пошкоджень перевищує 80%.

Як пише Міністерство розвитку громад та територій України, щоб отримати компенсацію за зруйноване житло, власник має подати повідомлення про пошкоджене або зруйноване майно через застосунок "Дія".

Обов'язковою умовою є наявність фото або відео доказів руйнувань, інакше – відмова. У багатьох випадках підтвердити це неможливо через окупацію або постійні обстріли, тому люди не можуть подати необхідні документи.

Навіть якщо будинок частково вцілів, жити там часто небезпечно або нереально. При цьому статус зруйнованого житла не надають і отримати компенсацію не вийде.

Який новий механізм пропонують у Раді?

У парламенті пропонують запровадити поняття території, непридатної для проживання. Такий підхід дозволить визнавати втрату житла навіть без факту повного руйнування.

Має бути розроблений механізм, щоб люди могли відмовлятися в бік держави від свого майна, отримувати сертифікат і компенсацію. Бо вони виїхали, а все майно, всі речі залишилися на окупованій території. Вони також знаходяться в скрутних становищах,

– коментує нардеп Володимир Крейденко.

Тобто власник зможе добровільно відмовитися від права власності на таку нерухомість на користь держави. Натомість йому нададуть житловий сертифікат, який можна використати для купівлі квартири у безпечному регіоні.

Хто отримує компенсацію швидше?

Подати заяву на компенсацію можуть власники квартир чи будинків, які постраждали через війну, але швидкість отримання коштів залежить від статусу заявника.

Насправді пільгові категорії навіть не отримують більшу суму компенсації. Їхня перевага полягає у пріоритеті під час фінансування, тому житловий сертифікат або кошти можуть надійти швидше, ніж іншим заявникам.

Також ВПО можуть отримати відмову у компенсації через дублікати записів у державному реєстрі, які показують "фантомне" житло.