Найменша квартира у світі: жінка, яка провела там ніч, поділилася враженнями

Найменша квартира у світі розташована у Кракові. Дизайнерка інтер'єрів орендувала житло на добу та поділилася своїми враженнями.

Що відомо про найменшу квартиру світ?

Який вигляд має крихітне житло та чи зручно в ньому, 24 Канал розповідає з посиланням на Meblarstwo.

Без вікон, менша за тюремну камеру, але з фотошпалерами та портативним холодильником – саме так виглядає мікроквартира площею лише 2,5 квадратного метра у Кракові.

Попри крихітні розміри, помешкання облаштоване базовими зручностями й здається в оренду туристам. У приміщенні є ванна кімната з душем, розміщеним над туалетом, раковина, портативний холодильник та односпальне ліжко на мезоніні.

Власник намагався візуально "оживити" тісний простір за допомогою дзеркал і фотошпалер із зображенням пальм. Водночас у квартирі немає жодного вікна, що лише підсилює відчуття замкненості.

Які враження від ночівлі у квартирі?

Перевірити, наскільки комфортно жити у такому просторі, вирішила дизайнерка інтер'єрів Олімпія Аджакайє з ютуб-каналу Show Room. Вона провела там ніч, зафіксувавши свій досвід у випуску шоу "Найменша квартира у світі".

Оцінюючи інтер'єр, дизайнерка зауважила, що він нагадує їй стиль 1980-х років. Та наголосила, що простір навіть менший за тюремну камеру.

Я почуваюся, ніби у в'язниці,

– сказала жінка.

Після ночівлі у ліжку, схожому на кабіну, Аджакайє підсумувала: "Після такої ночі будь-яка квартира здаватиметься гігантською. Тепер я ціную свою, яка має 51 квадратний метр".

Довідка. Show Room – ютуб-канал, де дизайнерка інтер'єрів Олімпія Аджакайє знайомить глядачів з незвичайними інтер'єрами, ділиться архітектурними порадами та демонструє актуальні дизайнерські тренди.

Такий вигляд має крихітне житло у Кракові: дивіться відео

Що відомо про іншу маленьку квартиру?

У Роттердамі архітектори Беатріс Рамо та Бернд Апмаєр переобладнали комору в будинку 1950-х років на одну з найменших квартир у світі площею 6,89 квадратного метра. Попри мініатюрні розміри, у помешканні вдалося облаштувати чотири зони: вітальню, спальню, ванну кімнату та невелике спа.

Проєкт під назвою Cabanon вирізняється продуманим до міліметра плануванням і грою висот, що створює відчуття простору та комфорту. У квартирі є тропічний душ, інфрачервона сауна та джакузі, а висота приміщень варіюється від 1,14 до 3 метрів. Апартаменти розташовані на верхньому поверсі й мають панорамне вікно з видом на місто.