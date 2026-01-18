Что известно о самой маленькой квартире мира?

Как выглядит крошечное жилье и удобно ли в нем, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Meblarstwo.

Без окон, меньше тюремной камеры, но с фотообоями и портативным холодильником – именно так выглядит микроквартира площадью всего лишь 2,5 квадратных метра в Кракове.

Несмотря на крошечные размеры, помещение оборудовано базовыми удобствами и сдается в аренду туристам. В помещении есть ванная комната с душем, размещенным над туалетом, раковина, портативный холодильник и односпальная кровать на мезонине.

Владелец пытался визуально "оживить" тесное пространство с помощью зеркал и фотообоев с изображением пальм. В то же время в квартире нет ни одного окна, что только усиливает ощущение замкнутости.

Какие впечатления от ночевки в квартире?

Проверить, насколько комфортно жить в таком пространстве, решила дизайнер интерьеров Олимпия Аджакайе с ютуб-канала Show Room. Она провела там ночь, зафиксировав свой опыт в выпуске шоу "Самая маленькая квартира в мире".

Оценивая интерьер, дизайнер заметила, что он напоминает ей стиль 1980-х годов. И отметила, что пространство даже меньше тюремной камеры.

Я чувствую себя, будто в тюрьме,

– сказала женщина.

После ночевки в кровати, похожей на кабину, Аджакайе подытожила: "После такой ночи любая квартира будет казаться гигантской. Теперь я ценю свою, которая имеет 51 квадратный метр".

Справка. Show Room – ютуб-канал, где дизайнер интерьеров Олимпия Аджакайе знакомит зрителей с необычными интерьерами, делится архитектурными советами и демонстрирует актуальные дизайнерские тренды.

Так выглядит крошечное жилье в Кракове: смотрите видео

Что известно о другой маленькой квартире?

В Роттердаме архитекторы Беатрис Рамо и Бернд Апмайер переоборудовали кладовку в доме 1950-х годов на одну из самых маленьких квартир в мире площадью 6,89 квадратных метров. Несмотря на миниатюрные размеры, в доме удалось обустроить четыре зоны: гостиную, спальню, ванную комнату и небольшое спа.

Проект под названием Cabanon отличается продуманной до миллиметра планировкой и игрой высот, что создает ощущение простора и комфорта. В квартире есть тропический душ, инфракрасная сауна и джакузи, а высота помещений варьируется от 1,14 до 3 метров. Апартаменты расположены на верхнем этаже и имеют панорамное окно с видом на город.