"Ніколи не купуйте спадкову квартиру": чому власника можуть позбавити житла

У соцмережах набирає розголосу ситуація про купівлю спадкової квартири, яка згодом стала предметом судового спору. Авторка допису зазначила, що навіть офіційні документи не завжди гарантують безпеку угоди.

Що відомо про історію з квартирою?

Авторка придбала квартиру, яку продавець отримав у спадщину, за вигідною ціною, пише 24 Канал з посиланням на допис у фейсбук.

Дивіться також Орендар може подати скаргу: які штрафи загрожують власникам квартир за тіньову оренду

Угода була стандартною, нотаріус оформив документи, було свідоцтво та право на спадщину, тому підозри щодо продажу квартири не виникли. Після придбання квартири нова власниця зробила ремонт та жила там. Тривалий час не було жодних зауважень, поки власниці не надійшов лист від суду.

За словами авторки допису, з'явився родич, який не знав про спадщину, тому оскаржив право на неї. У результаті судовий розгляд поставив під сумнів право власності покупця.

Авторка розповіла, що суд визнав вимоги нового спадкоємця обґрунтованими, а квартиру забрали попри те, що покупець вже є офіційним власником квартири. Повернення коштів у такій ситуації часто залишається формальністю, оскільки продавець вже не має грошей.

Що пишуть інші користувачі?

У коментарях користувачі зазначали, що це може бути типовою схемою шахраїв. Дехто з коментаторів порадив вимагати арешту майна до повної сплати продавцем коштів за квартиру.

Частина радить уникати купівлі квартир, які продають одразу після оформлення спадкових прав, або ж перевіряти сімейну історію померлого. Інші наголошують, що значно занижена ціна має насторожувати, адже в суді це може трактуватися як ознака усвідомленого ризику.

Що каже законодавство?

Згідно з Цивільним кодексом України, загальний строк для прийняття спадщини становить 6 місяців, а для звернення до суду щодо захисту цивільних прав застосовується позовна давність, яка може бути поновлена за наявності поважних причин.

Зверніть увагу! Строк для оскарження права власності без необхідності доводити поважну причину становить 3 роки. Але суд може поновити строк, якщо спадкоємець доведе, що не знав про смерть родича та спадщину. Наприклад, документальне підтвердження, що спадкоємець перебував за кордоном.

Також нотаріус не шукає всіх родичів, він працює лише з тими, хто звернувся протягом 6 місяців. Якщо спадкоємець про існування спадщини не знав і не з'явився вчасно, нотаріус не несе відповідальності за це. Тому ризик завжди залишається на стороні покупця при купівлі квартири, яку нещодавно успадкували.

Хто має право на квартиру після смерті власника?

Спадкоємці першої черги, такі як діти, чоловік або дружина, та батьки мають пріоритет на спадщину, якщо немає заповіту. Заповіт дозволяє власнику самостійно визначити спадкоємців, але неповнолітні чи непрацездатні родичі мають право на обов'язкову частку.

Обов'язкова частка у спадщині в Україні гарантує, що окремі родичі отримають частину спадщини незалежно від заповіту. До обов'язкових спадкоємців належать неповнолітні та непрацездатні діти, непрацездатні чоловік, дружина, або батьки.

Спадщина визнається відумерлою, якщо спадкоємці не реалізували право на спадщину або були усунені від спадкування. Майно переходить у власність держави за відсутності спадкоємців, письмової відмови спадкоємців або неоформлення спадщини у встановлений строк.