Скільки треба працювати українцю, щоб заробити на квартиру у Чехії

Ринок житла у Чехії залишається одним із найдорожчих, а власна квартира для багатьох українців стає метою тривалих заощаджень. Навіть попри стабільну роботу, більшість сподівається придбати квартиру з допомогою кредиту.

Скільки коштує квадратний метр у містах Чехії?

Станом на 2026 рік середня вартість житла у Чехії стала значно дорожчою. Ціни на житло на 89% вищі за вартість квартири в Україні, повідомляє Numbeo.

Дивіться також Де в Україні реально купити квартиру за 25 тисяч доларів і менше

Середня вартість квадратного метра у різних містах Чехії становить:

Прага – 157 тисяч чеських крон (6 550 євро);

Карлові Вари – 110 тисяч чеських крон (4 580 євро);

Брно – 105,5 тисячі чеських крон за квадратний метр (4 400 євро);

Пльзень – 81,2 тисячі чеських крон за квадратний метр (3 380 євро);

Острава – 46,2 тисячі чеських крон за квадратний метр (1 925 євро).

Додатково на ситуацію на ринку житла впливатимуть зміни у кредитній політиці. Із квітня 2026 року Чеський національний банк посилює правила для інвестиційної іпотеки, яка нині охоплює щонайменше 20% ринку.

За таких умов банки планують обережніше підходити до видачі іпотеки та переглядати умови кредитування, зокрема підвищувати ставки через жорсткішу оцінку заявок, пише Czech Daily.

Яка зарплата вважається середньою?

У 2026 році середня заробітна плата в Чехії після сплати податків становить близько 1 960 євро на місяць. Для розрахунків можна припустити, що українець, який працює у Чехії, відкладає 50% свого доходу.

Таким чином, щомісячна сума заощаджень становить близько 980 євро, а за рік виходить накопичити близько 11 760 євро. Саме з цієї цифри рахують, скільки часу знадобиться для купівлі квартири без залучення кредитів.

За скільки років можна купити власне житло?

Якщо орієнтуватися на квартиру площею 50 квадратних метрів та стабільно відкладати половину середньої зарплати, терміни накопичення виглядають так:

Прага – близько 27 років;

Карлові Вари – приблизно 19 років;

Брно – орієнтовно 18 років;

Пльзень – близько 14 років;

Острава – приблизно 8 років.

Яка вартість житла у Польщі?