25 грудня, 17:41
Китайська столиця пом’якшила правила купівлі житла: що змінилося

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Влада Пекіна послабила обмеження на купівлю житла для немісцевих жителів і сімей з більш ніж однією дитиною.
  • Покупці другого житла тепер можуть скористатися кредитами з меншим початковим внеском у 25% замість 30%.

Влада Пекіна ще більше послабила обмеження на купівлю житла. Усе для того, щоб стимулювати попит жителів на тлі погіршення цін на нерухомість в столиці Китаю.

Як спростили правила купівлі житла?

Ситуація з нерухомістю в Пекіні та загалом у Китаї залишається складною, пише 24 Канал з посиланням на Investing.com

Тому аби покращити ситуацію, вирішили ввести такі зміни:

  • Немісцеві жителі тепер можуть купувати житло в столиці, якщо вони послідовно сплачували податок на прибуток у місті протягом щонайменше одного року, порівняно з двома роками раніше.
  • Сім'ям з більш ніж однією дитиною також буде дозволено придбати додаткове житло в центрі Пекіна.
  • Покупці другого житла, які користуються кредитами від китайського фонду житлового забезпечення, тепер зіткнуться з вимогою щодо мінімального початкового внеску у розмірі 25%, порівняно з 30%.

Загалом ціни на нове житло в Пекіні протягом останнього кварталу падали щомісяця, що посилює тиск на місцеву владу, щоб вона вжила більше заходів для підтримки ринку.

У грудні китайські чиновники пообіцяли активізувати зусилля щодо стабілізації ринку нерухомості у 2026 році та впровадити стратегії, орієнтовані на конкретні міста, для оптимізації пропозиції та скорочення запасів.

Що варто знати про купівлю житла в Україні та світі?

  • Середня вартість житла в Іспанії наприкінці 2025 року складає 2 500 євро за квадратний метр з ростом більш ніж на 15% за рік. Мадрид і Барселона залишаються найдорожчими містами з цінами близько 3 800 і 3 700 євро за квадратний метр відповідно.

  • У 2026 році зниження цін на житло в Україні не прогнозується, через обмежену пропозицію і зростання попиту, особливо на квартири з автономним опаленням та резервним живленням. Державні програми, такі як "єОселя" та житлові ваучери для військових і переселенців, залишатимуться ключовими драйверами попиту.

  • У Туреччині встановлено новий рекорд продажів нерухомості, раніше українці були одними із тих, хто найбільше серед іноземців придбав житла в цій країні. Ціни на житло там зростають номінально, але враховуючи інфляцію, реальна вартість знижується.