Під час купівлі житла на первинному ринку головним чинником, який визначає ціну та комфорт майбутнього проживання, залишається локація.

Як зробити правильний вибір під час купівлі нерухомості та на що варто звернути увагу – у коментарі 24 Каналу розповів експерт Назар Процик.

На що варто звернути увагу під час купівлі нерухомості?

За словами експерта, саме локація, в якій розташований будинок, на 50% впливає на вибір житла. Більшість покупців обирають знайомі їм райони, і рідше наважуються переїхати в іншу частину міста.

Я раджу починати з вибору локації, а вже потім дивитися на сам будинок і пропозиції забудовника,

– зазначив фахівець.

Після визначення з місцем варто звернути увагу на:

якість матеріалів, з яких зведено будинок,

планування квартири.



Як зробити правильний вибір під час купівлі нерухомості / Фото Unsplash

Експерт наголошує, що навіть високоякісне житло може не виправдати очікувань, якщо довкола немає належної інфраструктури. І навпаки – добре продумана інфраструктура може компенсувати певні недоліки об'єкта.

Три основні критерії вибору житла, за словами експерта:

Локація – район, транспортна доступність, інфраструктура.

Якість матеріалів – технології та стандарти будівництва.

Планування – зручність та функціональність простору.

Раніше ми писали, що середня вартість квадратного метра в новобудовах України зросла в середньому на 1 – 2% у липні. Найвищі ціни зазвичай у західних регіонах, а найнижчі – у прифронтових.



Після війни будівництво стане одним із рушіїв відновлення України. Але важливо не тільки зводити будинки, а створювати простори, де хочеться жити, насолоджуватися комфортом й творити майбутнє. Розуміючи це, РІЕЛ вже зараз проєктує не просто житлові комплекси, а місця, які відповідають цінностям майбутніх мешканців.