Падіння цін не відбулося: чому не треба відкладати купівлю квартири в новобудові
- Ціни на квартири в новобудовах не знизяться через валютні коливання, брак робочої сили та дорогу логістику.
- За словами експерта, всі, хто чекали падіння цін на нові квартири раніше, – не дочекалися цього.
Багато потенційних покупців чекають падіння цін на первинному ринку, щоб купити собі квартиру. За словами експерта, ті, хто чекали обвалу цін, так його і не дочекалися через низку факторів.
Бренд- та бізнес-директор ЛУН Денис Суділковський розповів про головні тенденції на ринку нерухомості в Україні. Зокрема, чому не варто відкладати купівлю нової квартири, пише 24 Канал з посиланням на "РБК-Україну".
Чому ціни на квартири в новобудовах не впадуть?
Експерт зазнчає, що на це впливає кілька факторів, зокрема валютні коливання, брак робочої сили, дорога логістика.
Ті, хто чекали обвалу цін на первинці – так і не дочекались. Валютні коливання, здешевшання долара відносно євро, а у більшості українців збереження були саме в доларах США, а закордонні витрати найчастіше в євро, як хаб для відпусток, знову нагадали про актуальність ідеї придбати житло, щоб гроші не проїдала інфляція,
– зазначив Денис Суділковський.
Ситуацію з браком робочої сили бізнес-директор ЛУН називає "без перебільшень катастрофічною".
"Значна кількість чоловіків вибрали захищати країну зі зброєю в руках, дорога логістика, обмежений вибір контракторів – це теж ускладнює ринок і провокує здорожчання", – додав Суділковський.
Варто зазначити, що цього місяця представили державну стратегію щодо розвитку іпотечного ринку. Її мета – зробити купівлю нового житла доступнішою. Щоправда, розвиток іпотеки додатково "підійме" попит на квадратні метри і первинка може знову подорожчати.
Який ринок зараз найактивніший?
Попит на житло в Україні залишається стабільно високим, особливо на оренду. Останнім часом квартири здають набагато швидше.
Оренда – найгарячіший сегмент. У серпні квартира в Києві здається в середньому за 6 днів,
– розповів бізнес-директор ЛУН.
На ринку купівлі спостерігається стабільність, вторинний ринок відновився. Активність на вторинці сягнула 70 – 80% від довоєнного рівня.