Купили квартиру у шлюбі й оформили на одного: коли суд може визнати житло спільним

Майнові спори між подружжям найчастіше виникають саме через нерухомість, придбану під час шлюбу. Міністерство юстиції пояснило, що реєстрація квартири на одного з подружжя не завжди означає одноосібне право власності.

Яке майно є спільною сумісною власністю подружжя?

Усе майно, набуте чоловіком і дружиною під час перебування у шлюбі, вважається спільною сумісною власністю незалежно від того, на кого воно оформлене, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство юстиції.

До такого майна належать:

квартири;

житлові будинки;

земельні ділянки;

автомобілі.

А також доходи, які були отримані під час шлюбу. Йдеться не лише про заробітну плату, а й про доходи від підприємницької діяльності, пенсії, соціальні виплати та інші грошові надходження.

Важливо! Не має значення, хто саме заробляв кошти або вносив більшу частину оплати. Навіть якщо один із подружжя тимчасово не мав доходу через навчання, догляд за дітьми або стан здоров'я, це не впливає на правовий режим майна.

До моменту поділу або визначення часток таке майно належить подружжю на праві спільної сумісної власності.

Що є ключовим у суді?

Під час розгляду спорів суд виходить із презумпції, що майно, набуте під час шлюбу, є спільним, пише Судово-юридична газета. Обов'язок довести протилежне покладається на сторону, яка заявляє про особисту власність.

Запам'ятайте! Сам факт державної реєстрації квартири на одного з подружжя не визначає її правовий режим. Суд оцінює обставини придбання житла, джерело коштів та поведінку сторін під час укладення договору.

Вирішальне значення має згода іншого з подружжя. Якщо вона надана у письмовій формі та містить підтвердження, що кошти є спільними, а квартира набувається в інтересах сім'ї, це розглядається як доказ спільної сумісної власності.

За таких обставин суд не може ігнорувати зафіксовану домовленість, навіть якщо згодом один із подружжя заявляє про особисте походження коштів.

Коли квартира може бути особистою власністю одного з подружжя?

Квартира може бути визнана особистою приватною власністю у чітко визначених випадках:

Житло було придбане до укладення шлюбу.

Отримане під час шлюбу у спадщину чи за договором дарування.

чи за договором дарування. Квартира, що придбана за особисті кошти одного з подружжя.

Однак це має бути підтверджено належними доказами, зокрема документами про походження коштів. Окремо враховуються умови шлюбного договору, якщо подружжя заздалегідь визначило інший режим власності.

Як здійснюється поділ спільної власності?