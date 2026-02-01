Де в Україні на власне житло можна назбирати за 2,5 року

У різних містах України потрібна різна кількість часу, аби накопичити на власне житло. У випадку однокімнатної квартири період варіюється від 2,5 року до 8,5. Це якщо відкладати всю зарплату.

Скільки треба відкладати на однокімнатну квартиру в Україні?

Про те, де накопичити гроші на власне помешкання вдасться найшвидше, а де часу потрібно найбільше, йдеться на порталі ЛУН.

Найменше часу, аби накопичити на власну квартиру, віддаючи на це всю середню зарплату, потрібно в таких містах:

Запоріжжя – 2,5 року;

Миколаїв – 3,3 року;

Харків – 3,4 року;

Суми – 4,1 року;

Дніпро – 4,5 року.

Натомість найбільше часу на це потрібно в містах:

Чернівці – 7,9 року;

Рівне – 8,1 року;

Львів – 8,4 року;

Ужгород – 8,4 року;

Луцьк – 8,5 року.

Скільки треба відкладати на дво- та трикімнатні квартири в Україні?

Щоб відкласти на двокімнатну квартиру в Україні, потрібно від 3,5 року до 12,5. Найменше часу на це потрібно в Запоріжжі та Херсоні – 3,5 та 4,1 року відповідно. А найбільше в Києві та Ужгороді – 12,2 та 12,5 року.

Аби накопичити гроші на трикімнатне помешкання, потрібно від 5 до майже 18 років. Найменше часу на це знадобиться у Херсоні та Запоріжжі – 4,8 та 5,1 року відповідно. А найбільше – в Ужгороді та Києві – 15,9 та 17,8 року відповідно.

Яка середня зарплата в Україні?

Держстат оприлюднив дані про ринок праці за грудень 2025 року, які свідчать про помітне зростання доходів українців попри воєнні виклики. Середня заробітна плата в країні досягла 30 926 гривень, збільшившись за місяць на 13,8%.

Найвищі зарплати традиційно зафіксували у столиці та окремих регіонах: у Києві – 48 449 гривень, у Луганській області – 45 160 гривень, у Київській області – 31 200 гривень. Водночас найнижчі показники залишаються в Кіровоградській, Чернівецькій та Чернігівській областях. Там середні зарплати коливаються в межах 22 – 23 тисяч гривень.

Скільки збирати на житло у країнах Європи?

Ціни на житло в Польщі суттєво відрізняються залежно від міста й локації, а найвищі вони у Варшаві та Гданську. Навіть за умови відкладання всієї зарплати накопичення на квартиру площею 50 квадратів триває роками. У Варшаві на житло в центрі потрібно 12,6 року, на околицях – майже 8 років. В інших великих містах терміни накопичення зазвичай коливаються від 5 до 13 років.

У Німеччині найдовше доведеться збирати на житло в центральних районах Мюнхена, а найменше – у Дортмунді за його межами. Наприклад, квартира площею 50 квадратів у центрі Берліна потребує близько 10 років зарплати, а за містом – 6,8 року.