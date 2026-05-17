Попри близькість до фронту: чому в Харкові дорожчають квартири й оренда

Попри близькість до лінії фронту та стриманий попит, ринок нерухомості Харкова демонструє поступове відновлення. За рік у місті зросли ціни як на купівлю квартир, так і на оренду, а експерти говорять про появу нових драйверів попиту.

Чому квартири в Харкові дорожчають попри обмежений попит?

Про ціни на купівлю житла на вторинному та первинному ринках, а також на оренду у травні 2026 року свідчать дані на ЛУН.

Середня вартість житла на вторинному ринку Харкова продовжує зростати. Однокімнатні квартири коштують близько 23 тисяч доларів, що на 2% більше, ніж пів року тому. Водночас у річному вимірі зростання помітніше: однокімнатні квартири подорожчали на 9% – до 24 тисяч доларів, двокімнатні – на 8% до 39 тисяч доларів, а трикімнатні – на 7% до 51 тисячі доларів.

Найдорожче житло на вторинному ринку зосереджене у Шевченківському районі. Там медіанна ціна однокімнатної квартири становить 32 тисячі доларів, двокімнатної – 54 тисячі, а трикімнатної – 80 тисяч доларів.

Водночас в інших районах ціни суттєво нижчі. Наприклад, однокімнатні квартири у Новобаварському районі продають у середньому за 20 тисяч доларів. У Салтівському районі двокімнатне житло коштує близько 32 тисяч доларів, а трикімнатне – 45 тисяч доларів.

Що експерти називають "феноменом Харкова"?

Попри воєнні ризики, фахівці відзначають поступове пожвавлення ринку нерухомості в Харкові. В агентстві SoftLoft, які наводять finance.ua, раніше зазначали, що значна частина угод у місті зараз проходить через програму "єВідновлення". Люди, які отримують компенсацію за пошкоджене чи зруйноване житло, нерідко залишаються у Харкові та купують квартири саме там.

Керівниця ЛУН Статистики Людмила Кірюхіна, як пише Kharkiv Today, пояснювала, що на харківському ринку спрацьовує "ефект низької бази". Раніше ціни були аномально низькими, тому навіть помірне відновлення зараз дає помітний приріст у відсотках.

Водночас бренд- та бізнес-директор ЛУН Денис Суділковський у коментарі "РБК-Україна" звертав увагу, що ринок нерухомості загалом переходить у більш стабільну фазу після різких коливань попередніх років. За його словами, нині спостерігається поступове вирівнювання цінових дисбалансів між регіонами, а ринок стає менш залежним від ситуативних сплесків попиту. Для Харкова це може означати початок більш прогнозованого відновлення після тривалого періоду спаду.

Крім того, змінилася структура покупців. Якщо раніше ринок значною мірою підтримували інвестори, то зараз активнішими стали місцеві жителі та переселенці з області й сусідніх регіонів, які купують житло насамперед для власного проживання.

Що відбувається з новобудовами?

На первинному ринку ситуація залишається складнішою. Вартість квадратного метра в новобудовах Харкова продовжує знижуватися: за останні пів року ціни в доларовому еквіваленті впали на 5 – 18%.

Втім, у річному вимірі частина сегментів усе ж демонструє зростання. У класі "економ" квадратний метр коштує близько 25 тисяч гривень і подорожчав на 18% за рік. У сегменті "комфорт" ціна становить 28 тисяч гривень за квадратний метр (+20%), а у класі "бізнес" – близько 33 тисяч гривень, що на 1% менше, ніж торік.

Попит у сегменті новобудов залишається обмеженим через безпекові ризики та близькість міста до зони бойових дій.

Наскільки подорожчала оренда?

Найвідчутніші зміни відбулися саме на ринку оренди. Аби винайняти однокімнатну квартиру в Харкові, потрібно приблизно 6 тисяч гривень у місяць. За останні пів року ціни зросли на 33%.

У річному вимірі динаміка ще помітніша: однокімнатні квартири подорожчали на 63% – до 7 тисяч гривень, двокімнатні – одразу на 100%, до 12 тисяч гривень, а трикімнатні – на 88%, до 15 тисяч гривень.

Експерти пояснюють стрімке подорожчання тим самим "ефектом низької бази". Раніше оренда у Харкові була значно дешевшою, ніж в інших великих містах України, тож зараз ринок поступово повертається до більш звичних цінових рівнів.

Чого очікувати далі на ринку житла Харкова?

Аналітики звертають увагу, що ринок Харкова вже міг пройти найнижчу точку спаду й перейти до повільного зростання. За оцінками профільних оглядачів, у 2026 році ціни можуть додати близько 3 – 7% у доларовому еквіваленті завдяки відновленню попиту, державних програм та збільшення вартості будівництва. Водночас ключовим фактором для міста й надалі залишатиметься безпекова ситуація.

Ще один важливий сигнал раніше озвучувала рієлторка й аналітикиня Ірина Луханіна в коментарі 24 Каналу. За її словами, покупці змінили сам підхід до вибору житла: тепер вони оцінюють не лише район чи площу, а й здатність квартири адаптуватися до воєнних реалій – наявність автономних рішень, безпечність і практичність. Фактично, як зазначала експертка, українці "купують не квадратні метри, а стійкість". Ця тенденція може ще сильніше впливати на попит і в Харкові, де фактор безпеки залишається визначальним.

Яка загалом ситуація на ринку нерухомості України?

У квітні 2026 року на вторинному ринку житла кількість оголошень про продаж квартир зросла майже в усіх регіонах України, однак інтерес покупців у більшості областей навпаки знизився. Водночас ціни змінювалися нерівномірно: у частині регіонів житло дорожчало, а в інших дешевшало, що свідчить про обережні настрої покупців і нерівномірне відновлення ринку.

Найдорожча оренда однокімнатного житла у квітні була на Закарпатті, де середня вартість сягнула 23,4 тисячі гривень на місяць, випередивши навіть Київ. Водночас найдешевше житло традиційно залишалося у прифронтових регіонах, а найбільше зростання цін зафіксували саме в областях із пожвавленням попиту.