Скільки потрібно працювати українцю, щоб заробити на квартиру в Італії

Про те, скільки треба працювати жителям Італії, аби назбирати на власну квартиру, розповідає 24 Канал.

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Скільки коштують квартири в різних містах Італії

Відповідно до даних сайту immobiliare.it, середні ціни на нерухомість в італійських містах такі:

Мілан – 5 481 євро за квадратний метр;

за квадратний метр; Флоренція – 4 493 євро;

Болонья – 3 595 євро;

Рим – 3 563 євро;

Неаполь – 2 932 євро;

Турин – 2 056 євро.

Які зарплати в італійських містах

За інформацією зі сайту wagecentre.com, середня зарплата у рік в містах Італії до відрахування податків така:

Мілан – 40 тисяч євро;

Флоренція – 39 тисяч євро;

Турин – 38 тисяч євро;

Рим – 36 тисяч євро;

Болонья – 34,5 тисячі євро;

Неаполь – 32 тисяч євро.



Доволі швидко можна назбирати на власне житло в Турині / Фото Pexels

Скільки треба відкладати на квартиру

Для спрощення розрахунків припустимо, що українці, які проживають в Італії, отримують середню зарплату і заощаджують 50% свого доходу на придбання квартири. А саме житло матиме площу у 50 квадратів.

Окрім цього, зі середніх зарплат вирахуємо частину, яку слід сплатити як податки. Для зарплат у межах 28 – 55 тисяч євро у рік ставка становить 35%.

За таких умов на власну квартиру можна відкласти за такий час:

Мілан – 21 рік;

Флоренція – майже 18 років;

Болонья – 16 років;

Рим – трохи більш ніж 15 років;

Неаполь – 14 років;

Турин – понад 8 років.

Зауважимо, що вказані роки, необхідні на накопичення на власне житло в Італії, все ж є досить усередненими, адже не враховують низку чинників – точну зарплату, вартість бажаного житла, можливості людини чи сім'ї відкладати певну суму щомісяця тощо.