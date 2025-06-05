Скільки треба працювати українцю, щоб заробити на квартиру в США

Аби відкласти гроші на купівлю власного житла, для жителів різних штатів США потрібна різна кількість часу. У Нью-Йорку на це знадобиться понад 20 років, а у Чикаго – приблизно 4.

Про те, скільки треба працювати жителям 10 великих міст США, щоб назбирати на житло, пише 24 Канал після аналізу даних на порталі Numbeo.

До теми Скільки треба працювати українцю, щоб заробити на квартиру в Канаді

Ціни на квартири у різних містах США

Квартири в американських містах (на околицях, не в центральній частині) продають у середньому за такі суми:

Нью-Йорк (штат Нью-Йорк) – 12 887 долари за квадратний метр;

Лос-Анджелес (Каліфорнія) – 6 792 долари;

Чикаго (Іллінойс) – 2 478 доларів;

Вашингтон (округ Колумбія) – 6 150 доларів;

Філадельфія (Пенсільванія) – 2 371 долар;

Маямі (Флорида) – 3 902 долари;

Сан-Франциско (Каліфорнія) – 9 610 доларів ;

; Міннеаполіс (Міннесота) – 2 522 долари;

Денвер (Колорадо) – 3 695 доларів;

Даллас (Техас) – 2 328 доларів.

Середні зарплати у містах США

Середня місячна зарплата у містах США після сплати податків така:

Нью-Йорк – 5 128 доларів;

Лос-Анджелес – 4 439 доларів;

Чикаго – 5 234 долари;

Вашингтон – 6 116 доларів;

Філадельфія – 4 413 долари;

Маямі – 4 254 долари;

Сан-Франциско – 7 230 доларів;

Міннеаполіс – 4 472 долари;

Денвер – 5 056 доларів;

Даллас – 4 732 долари.



Одним з міст, де найшвидше можна назбирати на житло, є Чикаго / Фото Pexels

Скільки треба відкладати на власну квартиру

Для спрощення розрахунків припустимо, що українці, які проживають у США, отримують середню зарплату і заощаджують 50% свого доходу на придбання квартири. А житло, на яке відкладатимуть гроші, матиме площу у 50 квадратів.

За таких умов на власне помешкання можна накопичити за такий час:

Нью-Йорк – майже 21 рік;

Лос-Анджелес – майже 13 років;

Чикаго – 4 роки;

Вашингтон – понад 8 років;

Філадельфія – майже 5 років;

Маямі – 7,5 року;

Сан-Франциско – 11 років;

Міннеаполіс – 4,5 року;

Денвер – 6 років;

Даллас – трохи більше, ніж 4 роки.

Зауважимо: розрахунки є досить усередненими, вони не враховують певні фактори, зокрема точну зарплату, ціну бажаного житла, можливості людини чи сім'ї відкладати певну суму кожного місяця тощо.