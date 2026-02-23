Чим німецькі квартири відрізняються від українських: що одразу помітно

У Німеччині квартири мають інше планування, більшу площу та інші правила оренди, ніж в Україні. Це впливає не лише на вигляд житла, а й на тривалість проживання, витрати та підхід мешканців до облаштування помешкань.

Яке планування мають німецькі квартири?

Простір зазвичай добре освітлений, зі світлими стінами та великими вікнами у вітальнях. Водночас спальні можуть бути компактними й мати менші вікна, повідомляє УНІАН.

Середня площа квартири в Німеччині становить близько 90 квадратних метрів, тоді як середня площа житла в Україні – близько 57 квадратних метрів.

Санвузли організовані окремо. Туалет розташований в одній кімнаті, а ванна або душ – в іншій. Такий формат вважається зручним для сімей.

Навіть у старих будинках, зокрема у східних регіонах країни, внутрішні комунікації та під'їзди модернізовані. У багатоповерхівках зазвичай є ліфти та домофони. Труби регулярно змінюють та ремонтують.

Чим відрізняється оренда від української?

Орендарі в Німеччині можуть проживати в одній квартирі десятиліттями. Законодавство забезпечує високий рівень захисту їхніх прав, тому власник не може безпідставно розірвати договір. Через це оренда часто сприймається як довгострокове рішення.

До слова, у Німеччині оренду обирають через високі ціни на житло. Щоб накопичити на перший внесок за квартиру, у середньому німцю доведеться витратити близько 10 років.

В Україні орендний ринок менш стабільний. Договори нерідко укладають на короткий строк, а рівень юридичного захисту орендарів нижчий. Це робить проживання менш передбачуваним і зменшує мотивацію вкладати кошти в облаштування орендованого житла.

Наскільки дорожче жити в Німеччині?

За даними Numbeo, оренда житла в Німеччині приблизно на 60 – 70% дорожча, ніж в Україні. Різниця залежить від міста та типу квартири.

У великих німецьких містах однокімнатна квартира в центрі може коштувати понад 900 – 1 200 євро на місяць. За межами центральних районів ціни нижчі, однак усе одно суттєво перевищують українські показники.

Також при укладанні договору орендар сплачує заставу. Зазвичай її розмір становить до трьох місячних платежів. Це збільшує початкові витрати при заселенні. Більшість квартир у Німеччині здають без меблів. Часто орендарі самостійно встановлюють кухню, шафи та навіть освітлення.