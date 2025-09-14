У Лондоні в одному з районів залишилось приблизно 100 домогосподарств. Їх змушують покинути домівки, оскільки нерухомість планують знести.

Чому вирішили піти на такий крок і чому частина місцевих не хоче покидати свої будинки, 24 Канал розповідає з посиланням на The Sun.

Що відомо про будинки, який планують знести?

У південно-східному Лондоні є район Леснес (Темзмід), який виник у 1960-х роках. У ньому є 596 будинків. Там знімали фільм Кубрика "Механічний апельсин". У районі залишилося приблизно 80 – 100 домогосподарств. Людей змушують покинути домівки, оскільки міська рада планує повну реконструкцію території – замість старих будинків зведуть 1 950 нових.



Як місцеві реагують на плани знесення старих будівель?

Проєкт затвердила рада Бекслі ще у 2022 році, більшість мешканців уже переселились. Однак дехто продовжує боротись: активісти звертались з вимогою скасувати забудову, але минулого місяця міністерство відхилило звернення.

69-річна Роуз Асенгуа, яка прожила там 18 років, заявила: "Це Англія. Ви не можете просто змусити людей іти". Вона побоюється, що через вік не зможе отримати нову іпотеку, а дії влади називає "чистим злом".

Її чоловік Метью вважає себе власником без жодних зобов'язань перед забудовником, який реалізує проєкт разом із радою. Він навіть розглядає судовий позов.

Що про це каже влада та забудовник?

Місцева влада заявила, що розуміє обурення мешканців, однак відповідальність за реконструкцію несе забудовник.

Перед знесенням маєтку забудовник запропонував мешканцям фінансову підтримку для купівлі нового житла. Людям обіцяють ринкову вартість будинку плюс 10% компенсації. Оцінка проводиться незалежно.

Мешканцям запропонували три варіанти: придбати схожий будинок у сусідньому маєтку 1960-х років, новобудову або житло в іншому місці Темзміду. Ба більше, забудовник також готовий покрити до 50% різниці у вартості між старим і новим житлом.



79-річний Джеффрі Вудворд відмовляється приймати пропозицію компанії щодо нового житла, вважаючи, що це зробить його фінансово залежним від забудовника на все життя. За його словами, з огляду на велику родину, запропоновані варіанти житла неприйнятні.

У відповідь забудовник наголошує, що реконструкція маєтку Леснес – частина ширшого плану розвитку Південного Темзміду. Адже це відкриє дорогу у рази більшість кількості нових помешкань.

До слова, у 2020 році 70,2% учасників опитування підтримали включення маєтку Леснес до планів розвитку району.

Що відомо про інші історії зі знесення будинків?

У британському містечку Мартон-ін-Клівленд місцеві мешканці домоглися знесення будівлі, яку звів їхній сусід. За їхніми словами, новозбудований літній будиночок порушував будівельні норми та спричиняв надмірний шум, що заважало спокійному життю. Сам господар із рішенням суду не погоджується.

Тим часом у Варшаві цієї осені розпочнеться демонтаж 107-метрового хмарочоса. На його місці зведуть нову будівлю. У компанії-власнику пояснюють, що попри неодноразові спроби оновлення, будівля більше не відповідає стандартам енергоефективності та не забезпечує належного рівня комфорту.