Ностальгія у деталях: як львів'янин створює мініатюрні під'їзди багатоповерхівок

У соцмережах набирають популярності незвичні світильники, які виглядають як мініатюрні під'їзди старих багатоповерхівок. Вони викликають ностальгію та змушують уважно розглядати кожну дрібну деталь знайомого з дитинства простору.

Що це за світильники і як виникла ідея?

Львів'янин Максим Вінтонів створює авторські світильники, що виглядають як під'їзди типових панельних будинків, пише Вечірній Київ.

Усередині можна побачити сходові майданчики, двері квартир, батареї та поштові скриньки. Простір наповнений м'яким світлом, яке нагадує вечір у звичайному житловому будинку.

Все почалося з випадково знайдених шматків пінопласту. Спершу хотів створити якусь абстрактну архітектурну деталь, але в процесі образ під'їзду вималювався сам собою. Я змайстрував двері ліфта, вмонтував крихітну кнопку і додав те саме тьмяне освітлення. Результат мене вразив,

– розповів Максим.

Перший світильник стояв на поличці близько двох років, потім автор доопрацював його і подарував другові. Кілька місяців тому фото виклали у соцмережі. Реакція людей виявилася дуже емоційною, тому створення мініатюр продовжилося.

Як виглядають незвичайні світильники?

Мініатюрні під'їзди створюють власноруч на основі спогадів або фотографій замовників. Масштаб виробу 1 до 15, зазначають на сторінці @panelka.mini.

Світильники-під'їзди / Фото Вечірній Київ

Багато наших клієнтів втратили свої будинки або нині не можуть туди повернутись. У такому випадку вони просто словесно описують, який був колір стін, які написи чи оголошення висіли, що де стояло. На основі цього ми робимо ескіз і відтворюємо мініатюру під'їзду,

– поділився автор.

Кожен світильник наповнений дрібними деталями. На стінах видно потертості, сліди часу та написи. Є дошки оголошень із мініатюрними папірцями. Біля входу встановлені крихітні батареї та старі поштові скриньки.

Окрему увагу автор приділяє ліфту. У ньому світяться кнопки, а двері виглядають максимально реалістично. Завдяки освітленню створюється ефект справжнього під'їзду у вечірній час.

Як їх створюють?

Основою для світильників слугує пінополістирол. З нього вручну вирізають стіни, сходи та інші частини конструкції. Після цього всі елементи склеюють і доповнюють деталями. Деякі частини виготовляють за допомогою 3D друку, проте значну частину декору майстер робить самостійно.

Далі модель фарбують і додають дрібні ефекти зношеності, щоб вона виглядала правдоподібно. Після завершення оздоблення встановлюють підсвітку. Створення одного такого світильника займає близько 12 годин, адже робота потребує уважності до кожної деталі.

Які будинки в СРСР не любили мешканці?

Архітектори СРСР у 1970-х вирішили відійти від одноманітних панельок і збудували кільцеві будинки, що мали освіжити міський пейзаж і символізувати олімпійські кільця. За задумом, така форма мала стати новим поглядом на житло, але на практиці виявилась радше головним болем для мешканців.

Круглі стіни призводили до того, що кімнати виходили трапеціями, а прямі меблі не вписувалися в інтер'єр. Сонячне світло погано потрапляло у квартири, а замкнений внутрішній двір і слабка вентиляція робили приміщення сирими й холодними.