У Львові здають в оренду пам'ятку архітектури: скільки коштує вілла у центрі

У центрі Львова пропонують в оренду історичну віллу Юліана Макаревича за ставкою 6 доларів за квадратний метр на місяць. Будівля розташована на вулиці Драгоманова та має статус пам'ятки архітектури місцевого значення.

Які умови оренди пропонують?

Оголошення про оренду розмістили на платформі OLX. Пропонують як усю триповерхову будівлю, так і комплекс із прилеглою територією площею близько 1,7 тисячі квадратних метрів, зазначено в оголошенні.

Дивіться також У Харкові стоїть перший панельний будинок СРСР: чому він унікальний

Якщо орендувати все приміщення площею 880 квадратних метрів, вартість перевищує 5 тисяч доларів на місяць без урахування комунальних платежів. В оголошенні зазначено, що об'єкт має окремий вхід, закриту територію, паркомісця, автономну котельню та укриття.

Вілла Юліана Макаревича / Фото OLX

Приміщення пропонують використовувати під медичний центр, офіс або культурний простір. Власники дозволяють проведення ремонту та перепланування відповідно до потреб орендаря з урахуванням охоронного статусу будівлі.

Що це за вілла та чому вона має історичну цінність?

Триповерховий будинок звели у 1909 році у стилі пізнього модерну, повідомляє "Бюро спадщини". Проєкт розробив архітектор Людвіг Вельце для родини правознавця Юліана Макаревича. Вілла є зразком міської забудови початку 20 століття з характерним фасадом та декоративними елементами.

Цікаво! Усередині частково збереглися автентичні деталі, зокрема вітражі, виготовлені у Кракові. Об'єкт внесений до переліку пам'яток архітектури місцевого значення. У радянський період у приміщенні працював обласний дитячий психоневрологічний диспансер.

Як виглядає будинок Юліана Макаревича зсередини / Фото OLX

У 2020 році віллу продали на аукціоні більш ніж за 40 мільйонів гривень. Покупцем стало товариство, пов'язане з львівським будівництвом. Після продажу будівлю планували пристосувати під приватний медичний заклад.

Які будівлі у Львові вважаються найстарішими?