Передача житла для погашення аліментів: які зміни готують на 2026 рік
- В Україні планують доповнити Сімейний кодекс нормою, яка дозволить передавати нерухомість в рахунок аліментів за рішенням суду без укладення окремого договору між батьками.
- Суд розгляне можливість передачі нерухомості лише за наявності висновку органу опіки та піклування, щоб підтвердити, що це не порушує інтересів дитини та не погіршує її житлові умови.
В Україні готують зміни до Сімейного кодексу, які можуть дозволити передавати нерухомість у рахунок аліментів без укладення окремого договору між батьками. Йдеться про новий механізм, який планують застосовувати безпосередньо під час судового розгляду справи про стягнення аліментів.
У чому суть запропонованих змін?
Новий законопроєкт пропонує доповнити Сімейний кодекс нормою, яка дозволить платнику аліментів передати нерухоме майно в рахунок виконання аліментного обов'язку за рішенням суду, пише 24 Канал з посиланням на Верховну Раду.
Поки що така можливість існує лише у разі добровільної згоди сторін та укладення відповідного договору.
Запропонований підхід має закрити правову прогалину, коли платник аліментів володіє нерухомістю та не виконує фінансові зобов'язання. У таких випадках суд зможе розглянути варіант передачі майна як альтернативний спосіб.
Яку саме нерухомість можуть передавати?
Передавати можна будь-яке нерухоме майно, яке підтверджене документами як власність. Це може бути квартира, житловий будинок або земельна ділянка.
Законопроєкт зареєстрований у Верховній Раді та перебуває на етапі опрацювання в парламентських комітетах. Остаточне рішення щодо його ухвалення ще не прийняте, а норми можуть зазнати змін у процесі розгляду.
Які умови має врахувати суд?
Однією з обов'язкових умов є наявність висновку органу опіки та піклування. Він потрібен для того, щоб підтвердити, що передача нерухомості не порушує інтересів дитини та забезпечує належні умови для її утримання, зазначають у Міністерстві юстиції.
Суд також враховуватиме, чи не призведе передача майна до позбавлення дитини житла або погіршення її житлових умов, а також чи не є таке майно обтяженим іпотекою або арештом.
Зверніть увагу! Передача нерухомості може покривати як заборгованість за аліментами, так і майбутні платежі, але лише в межах вартості майна. Оцінка нерухомості відіграватиме ключову роль, адже суд має визначити, чи відповідає її ринкова ціна розміру аліментів, які підлягають сплаті.
Чи можуть забрати житло за борги?
У 2026 році українці можуть втратити житло через борги за комунальні послуги або невиконання іпотечних зобов'язань, проте виселення можливе лише з рішенням суду.
Також уряд планує змінити правила стягнення. Новий законопроєкт передбачає автоматичне обмеження для боржників, зокрема блокування операцій із житлом та рахунками. Зміни стосуватимуться громадян із простроченими кредитами, аліментами чи іншими борговими зобов'язаннями за рішенням суду.