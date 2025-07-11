Через великі борги можна втратити житло: що буде, якщо квартира лише одного із подружжя

За різних обставин житло можуть забрати у сім'ї через суд. Йдеться про випадки, коли наприклад чоловік має чималі борги, а кредитори вимагають їх повернути. Цікаво, що забрати житло через суд можуть навіть тоді, коли це єдина нерухомість подружжя й оформлене воно не на самого боржника.

Чи можуть відібрати квартиру, якщо вона оформлена на дружину боржника, передає 24 Канал з посиланням на закон України про виконавче провадження.

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Як намагаються уникнути вилучення житла

Боржники часто переоформлюють квартиру на родичів, де нібито дарують або "продають" її дружині та матері. Це робиться для того, щоб уберегти житло від конфіскації.

Втім такі угоди легко оскаржуються в суді, якщо довести, що це було зроблено спеціально для уникнення сплати боргів.

Річ у тім, що якщо борги за комуналку чи податки перевищує 160 тисяч гривень, то квартиру можуть продати через електронні торги. Кредитори також можуть подати до суду.

Відтак, якщо суд вирішить на їхню користь, а на рахунках людини коштів буде не достатньо, щоб сплатити борги, то майно боржника арештовують.

Зверніть увагу! Якщо у квартирі зареєстровані діти або люди з інвалідністю, то для вилучення житла потрібне окреме рішення суду або дозвіл від органів опіки.

Як діяти, якщо житло оформлене на дружину

Те житло, яке оформлене на дружину, але куплене вже після весілля вважається спільною власністю подружжя. Виконавча служба має право подати до суду для того, щоб квартиру продали.

Водночас частину коштів з продажу цього майна обов'язково повертаються дружині, але для цього потрібно зачекати:

насамперед для виплати частини коштів дружині потрібне рішення суду,

далі проводиться електронний аукціон,

лише після нього дружині виплачується частина компенсації вартості.

Цікаво! Дружина може оскаржити продаж, якщо вважає, що ціну за квартиру занизили.