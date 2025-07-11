Могут ли отобрать квартиру, если она оформлена на жену должника, передает 24 Канал со ссылкой на закон Украины об исполнительном производстве.

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Как пытаются избежать изъятия жилья

Должники часто переоформляют квартиру на родственников, где якобы дарят или "продают" ее жене и матери. Это делается для того, чтобы уберечь жилье от конфискации.

Впрочем такие сделки легко оспариваются в суде, если доказать, что это было сделано специально для избежания уплаты долгов.

Дело в том, что если долги за коммуналку или налоги превышает 160 тысяч гривен, то квартиру могут продать через электронные торги. Кредиторы также могут подать в суд.

Поэтому, если суд решит в их пользу, а на счетах человека средств будет недостаточно, чтобы оплатить долги, то имущество должника арестовывают.

Обратите внимание! Если в квартире зарегистрированы дети или люди с инвалидностью, то для изъятия жилья требуется отдельное решение суда или разрешение от органов опеки.

Как действовать, если жилье оформлено на жену

То жилье, которое оформлено на жену, но купленное уже после свадьбы считается общей собственностью супругов. Исполнительная служба имеет право подать в суд для того, чтобы квартиру продали.

В то же время часть средств с продажи этого имущества обязательно возвращаются жене, но для этого нужно подождать:

прежде всего для выплаты части средств жене нужно решение суда,

далее проводится электронный аукцион,

только после него жене выплачивается часть компенсации стоимости.

Интересно! Жена может обжаловать продажу, если считает, что цену за квартиру занизили.