Мости між поверхами: навіщо у радянських містах поєднували багатоповерхівки

У містах колишнього СРСР подекуди можна було побачити незвичні переходи, що проходили просто крізь багатоповерхові житлові будинки. Ці конструкції виглядають дивно і навіть футуристично, однак їх поява була продиктована цілком практичними причинами містобудування.

Навіщо радянські архітектори поєднували будинки мостами?

Подібні переходи були частиною масштабних експериментів із плануванням житлових масивів, повідомляє OBOZ.UA.

Архітектори намагалися створити простір, у якому люди могли б пересуватися між різними будівлями, не виходячи на вулицю. Це було особливо актуально для регіонів із холодним кліматом або складними погодними умовами.

Мости мали з'єднувати житлові корпуси з об'єктами інфраструктури, зокрема їдальнями, магазинами, спортивними залами чи побутовими службами.

Ідея полягала у формуванні замкненого середовища для життя, де все необхідне розташоване поруч. Таким чином намагалися втілити концепцію колективного побуту, яка була популярною у радянській містобудівній теорії.

Де з'явилися найвідоміші будинки з такими переходами?

Одним із найяскравіших прикладів вважається житловий комплекс у Тбілісі, збудований на крутому схилі. Через складний рельєф прокласти звичайні дороги між будинками було важко, тому архітектори використали систему ліфтів і надземних переходів.

Мешканці могли піднятися ліфтом на певний рівень і далі перейти до іншого корпусу через міст.

Чому з часом від цих мостів відмовилися?

З роками більшість таких переходів почали створювати більше проблем, ніж користі. Конструкції старіли, вимагали ремонту і додаткового обслуговування.

Крім технічних труднощів, з'явилися й питання безпеки. Деякі переходи стали малолюдними місцями, що викликало занепокоєння мешканців. У результаті частину мостів закривали або взагалі демонтовували, а незвичне архітектурне рішення поступово зникло з міського простору.

