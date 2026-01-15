Перші поверхи історії: з яких будівель починалися Чернівці

У Чернівцях і сьогодні можна побачити будівлі, з яких фактично починалася історія міської кам'яної забудови. Вони зберігають пам'ять про період, коли місто переходило від провінційного поселення до адміністративного центру Буковини.

Який будинок у Чернівцях вважається найстарішим?

Найстарішою кам'яною спорудою Чернівців вважають колишній Генеральський дім, зведений у 1780 році після входження Буковини до складу Австрійської монархії, пише 24 Канал.

До цього часу в місті майже не було мурованих будівель, адже забудова складалася переважно з дерев'яних хат. Генеральський дім став першим масштабним прикладом нової архітектурної політики влади, яка прагнула надати Чернівцям вигляду європейського міста.

Спочатку будівля виконувала функцію резиденції військової адміністрації, а також приміщення суду. З 1786 року тут розмістили цивільну адміністрацію округу. Пізніше, після утворення окремого коронного краю Буковина у 1849 році, будинок використовували для розміщення крайових установ.

Генеральський дім / Фото Вікіпедія

У 1823 році в цих стінах під час офіційного візиту перебував імператор Олександр 1, що підкреслило статус споруди на загальноєвропейському рівні, пише видання C4. З роками будівля зазнавала перебудов і часткових змін, однак її основна форма та історичне значення збереглися.

Генеральський дім у 19 столітті / Фото Вікіпедія

Як виглядає найперший триповерховий будинок?

Перший триповерховий кам'яний будинок у Чернівцях звели на Центральній площі. Будівлю побудували у 1814-1816 роках на місці старої дерев'яної споруди, пише видання BUKmedia.

Цікаво! На той час більшість споруд у центральній частині міста мали один або два поверхи, тому поява триповерхового будинку стала справжньою архітектурною сенсацією.

Спочатку будинок використовували як готель. Тут зупинялися мандрівники, чиновники та підприємці, які приїжджали до Чернівців у справах. Фасад будівлі оздобили декоративними елементами, зокрема барельєфами над вікнами, що було характерним для архітектури першої половини 19 століття.

Перший триповерховий кам'яний будинок / Фото BUKmedia

Протягом наступних десятиліть будинок на Центральній площі пережив зміну епох, влад і функцій, але залишився важливою частиною історичного середовища міста. Він і сьогодні нагадує про період, коли Чернівці почали стрімко змінювати свій вигляд і набувати рис європейського міста.

Центральна площа 19 століття / Фото BUKmedia

