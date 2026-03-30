Жити у 63 сантиметрах: як виглядає будинок, де складно навіть розвернутися

У Перу збудували надзвичайно вузький житловий будинок – його ширина лише 63 сантиметри, але всередині вдалося облаштувати все необхідне для життя. Споруда привернула увагу місцевих жителів і туристів.

Як виглядає будинок шириною 63 сантиметри?

Будинок розташований у районі Аукальяма і вирізняється серед навколишньої забудови своєю вузькою формою, пише Oddity Central.

Дивіться також Чи можна переїхати в Альпи та отримати 27 тисяч євро: які умови

Його збудував місцевий мешканець Фабіо Морено, який хотів довести, що навіть у дуже малому просторі можна жити.

Конструкція має кілька рівнів, з'єднаних вузькими сходами. Усередині все організовано максимально компактно: меблі та техніка підібрані під розміри будинку, щоб використати кожен сантиметр.

Як виглядає вузький будинок у Перу / Скриншоти 24 Каналу

Зовні будинок виглядає як тонка вставка між іншими спорудами й контрастує з ними завдяки яскравому оформленню. Через обмежені габарити одночасно всередині може перебувати лише двоє-троє людей.

Чи придатний такий будинок для життя?

Попри невелику ширину, у будинку є кухня, спальне місце та ванна кімната. Усі ці елементи розміщені вертикально на кількох рівнях.

Найвужчий будинок у Перу / Фото Oddity Central

Автор проєкту подав заявку до Книги рекордів Гіннеса, однак рішення щодо можливого рекорду ще не ухвалене. Будинок уже став локальною цікавинкою: його відвідують туристи, а інформація про нього поширилася у медіа.

Який будинок вважається найвужчим у світі?