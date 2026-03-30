Жити у 63 сантиметрах: як виглядає будинок, де складно навіть розвернутися
30 березня, 11:20
Жити у 63 сантиметрах: як виглядає будинок, де складно навіть розвернутися

Ксенія Войновська
Основні тези
  • У Перу збудували будинок шириною 63 сантиметри, в якому є кухня, спальне місце та ванна кімната.
  • Автор проєкту подав заявку до Книги рекордів Гіннеса, а будинок став популярною туристичною атракцією.

У Перу збудували надзвичайно вузький житловий будинок – його ширина лише 63 сантиметри, але всередині вдалося облаштувати все необхідне для життя. Споруда привернула увагу місцевих жителів і туристів.

Як виглядає будинок шириною 63 сантиметри?

Будинок розташований у районі Аукальяма і вирізняється серед навколишньої забудови своєю вузькою формою, пише Oddity Central.

Його збудував місцевий мешканець Фабіо Морено, який хотів довести, що навіть у дуже малому просторі можна жити.

Конструкція має кілька рівнів, з'єднаних вузькими сходами. Усередині все організовано максимально компактно: меблі та техніка підібрані під розміри будинку, щоб використати кожен сантиметр.

Як виглядає вузький будинок у Перу / Скриншоти 24 Каналу

Зовні будинок виглядає як тонка вставка між іншими спорудами й контрастує з ними завдяки яскравому оформленню. Через обмежені габарити одночасно всередині може перебувати лише двоє-троє людей.

Девелопер РІЕЛ продовжує реалізацію ЖК Brother у Дарницькому районі Києва в межах концепції Riel Family Style. Проєкт поєднує функціональні планування, безпечний внутрішній простір та автономні інженерні рішення для щоденного комфорту. Локація з активним попитом на оренду робить його привабливим як для проживання, так і для інвестування.

Чи придатний такий будинок для життя?

Попри невелику ширину, у будинку є кухня, спальне місце та ванна кімната. Усі ці елементи розміщені вертикально на кількох рівнях.

Найвужчий будинок у Перу / Фото Oddity Central

Автор проєкту подав заявку до Книги рекордів Гіннеса, однак рішення щодо можливого рекорду ще не ухвалене. Будинок уже став локальною цікавинкою: його відвідують туристи, а інформація про нього поширилася у медіа.

Який будинок вважається найвужчим у світі?

  • Найвужчим будинком у світі є Keret House у Варшаві. Це не класичне житло, а архітектурний проєкт, який збудували у 2012 році між двома будівлями.

  • Будинок розміщений у дуже вузькому проміжку: у найвужчому місці він має близько 70 сантиметрів, а у найширшому – 122 сантиметри. Зовнішній простір між будівлями становить близько 152 сантиметрів.

  • Усередині облаштували кухню, спальню, ванну та робочу зону. Водночас через обмежені розміри об'єкт не вважається повноцінним житлом і використовується як простір для тимчасового проживання.