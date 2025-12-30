5 найнезвичайніших будівель Львова: чому їх неможливо не помітити

Крім історичних кам'яниць та пам'яток, у Львові є будівлі, які порушують звичне уявлення про міську архітектуру. Частина з них стала результатом реконструкцій, інші виникли як авторські експерименти та згодом перетворилися на відомі туристичні локації.

Пластиліновий будинок

Пластиліновий будинок, що розташований на вулиці Цетнерівка, 16, є одним з найнезвичайніших споруд Львова, пише 24 Канал з посиланням на Lviv Travel.

Його фасад має плавні лінії, асиметричні вікна та насичені кольори, що створює враження об'єкта з казкового світу. Первинно це була вілла 1930-х років, однак після реконструкції будівля набула зовсім іншого вигляду.

Пластиліновий будинок / Фото Lviv Travel

Архітектор Микола Сеник неодноразово зазначав, що прагнув відійти від прямокутних форм і зробити дім емоційним. Через незвичний стиль будинок регулярно потрапляє у туристичні маршрути та фотодобірки.

Плоский будинок

Плоский будинок на вулиці Пекарській, 34, вважають одним із найвідоміших у місті прикладів оптичної ілюзії. З певного ракурсу споруда виглядає як вузька стіна, хоча насправді це повноцінний житловий будинок.

Такий ефект виник через форму земельної ділянки та гострий кут забудови, пише видання "Львів – місто натхнення". Подібні рішення були типовими для австрійського періоду, коли забудовники намагалися максимально використати кожен метр землі.

Плоский будинок / Фото Lviv Travel

Будинок-циліндр

Багатоповерхівка розташована на вулиці Бережанській, 54, та є прикладом сучасної житлової забудови з нестандартною формою. Багатоповерхівка має круглу конфігурацію з внутрішнім двориком, що нагадує колодязь.

Проєкт реалізували у 2000-х роках, і він одразу викликав дискусії серед архітекторів та мешканців району. Незвична форма вплинула не лише на зовнішній вигляд, а й на планування квартир, які отримали радіальну структуру.

Будинок-циліндр / Фото Lviv Travel

Будинок-кросворд

Будинок на вулиці Академіка Сахарова, 82, – це поєднання житлової функції та публічного мистецтва. Його фасад оформлений як великий кросворд з літерами та клітинками.

Ідея належить художнику Сергію Петлюку, а сам проєкт реалізували наприкінці 2000-х років. Фасад періодично змінюється, оскільки деякі елементи підсвічують або доповнюють під час мистецьких подій.

Будинок-кросворд / Фото Lviv Travel

Жовто-чорний будинок

Жовто-чорний будинок, що розташований на вулиці Єфремова, 26, з'явився внаслідок реконструкції старої кам'яниці. Під час оновлення архітектори зберегли основний об'єм будівлі, але додали сучасний фасад з контрастним кольоровим рішенням.

Яскраве поєднання кольорів одразу викликало реакцію у мешканців міста та стало предметом обговорень у соціальних мережах. Зараз у будівлі розміщуються житлові та комерційні приміщення.

Жовто-чорний будинок / Фото Lviv Travel

