10 найвражаючих сходів у світі: як вони стали головним елементом будівлі

У 2025 році сходи остаточно вийшли за межі утилітарної архітектури. Вони дедалі частіше стають смисловим центром будівель, формують маршрути руху, задають ритм простору та працюють як самостійні архітектурні об'єкти.

Shanghai Grand Opera House, Китай

Гвинтові бетонні сходи на даху Шанхайського оперного театру стали одним із найвпізнаваніших елементів проєкту, пише 24 Канал з посиланням на Dezeen.

Вони не просто ведуть угору, а логічно продовжують архітектуру похилого даху, який спускається майже до рівня землі. У найвищій точці сходи переходять у відкриту платформу, з якої відкривається панорама міста.

Shanghai Grand Opera House / Фото Dezeen

Семиповерховий будинок, Чехія

Компактний житловий будинок, відомий як "Будинок семи поверхів", побудований за принципом вертикального лабіринту. Сталеві сходи трикутної форми з'єднують між собою невеликі рівні, створюючи відчуття безперервного руху. Вони вписані в масивні бетонні стіни та виглядають як внутрішній каркас будівлі.

Семиповерховий будинок / Фото Dezeen

Музей міграції "Фенікс", Нідерланди

У музеї міграції сходи виконують роль символу. Дві гігантські спіральні конструкції під назвою "Торнадо" підіймаються з першого поверху й розрізають дах будівлі. Вони об'єднані між собою та ведуть до оглядового майданчика, звідки відкривається вид на порт Роттердама.

Музей міграції "Фенікс" / Фото Dezeen

Дерев'яна прибудова, Мексика

У приватному будинку у Вальє-де-Браво сходи стали інструментом поєднання старої й нової архітектури. Соснова конструкція веде від основного будинку до прибудови, розташованої вище на схилі. Закриті сходи проходять крізь теракотовий дах, формуючи характерний силует у внутрішньому дворі.

Дерев'яна прибудова / Фото Dezeen

La Maison Unique, США

Під час оновлення магазину французького бренду Longchamp у Мангеттені сходи перетворилися на центральний артоб'єкт. Скульптурна форма з хвилястих сталевих смуг отримала насичений зелений колір, що підкреслює айдентику бренду. Конструкція привертає увагу ще з входу та задає настрій усьому простору.

La Maison Unique / Фото Dezeen

Будинок Waverly House, Австралія

Реконструкція житлового будинку 1950-х років у Сіднеї була зосереджена навколо дерев'яних сходів з евкаліпта. Вони мають два рівні та поєднують житлові зони в єдину структуру. Під сходами облаштовано затишний куточок для читання з гамаком, що робить цей елемент частиною повсякденного життя.

Будинок Waverly House / Фото Dezeen

Французький павільйон на Expo 2025, Японія

Мідні гвинтові сходи французького павільйону в Осаці були спроєктовані як емоційний акцент. Вони ведуть до оглядового майданчика та мають виразну театральну пластику. Архітектори заклали в форму сходів відсилання до японської легенди про червону нитку долі.

Французький павільйон на Expo / Фото Dezeen

Toteme Beijing, Китай

У магазині бренду сходи інтегровані в стриманий монохромний інтер'єр. Зигзагоподібна форма з лакованої сталі підкреслює геометрію простору. Навислі полиці вздовж сходів використовуються для демонстрації товарів, поєднуючи рух і експозицію. Сходи стають частиною торгового сценарію, а не окремим елементом.

Toteme Beijing / Фото Dezeen

Cobalt Coach House, Велика Британія

В унікальному будинку сходи одразу привертають увагу насиченим синім кольором. Вони виготовлені з березової фанери та складаються з окремих сегментів безпосередньо на місці. Такий підхід дозволив точно вписати конструкцію в будівлю.

Cobalt Coach House / Фото Dezeen

Torvevej 29, Данія

Під час переосмислення колишньої фабрики в Копенгагені архітектори використали демонтовані бетонні перекриття для створення сходів. Сходи тут є результатом повторного використання матеріалів, а не окремого виробництва. Вони підкреслюють ідею сталого підходу до реконструкції та нової функції будівлі.

Torvevej 29 / Фото Dezeen

