Shanghai Grand Opera House, Китай

Винтовая бетонная лестница на крыше Шанхайского оперного театра стала одним из самых узнаваемых элементов проекта, пишет 24 Канал со ссылкой на Dezeen.

Они не просто ведут вверх, а логично продолжают архитектуру наклонной крыши, которая спускается почти до уровня земли. В самой высокой точке лестница переходит в открытую платформу, с которой открывается панорама города.

Shanghai Grand Opera House / Фото Dezeen

Семиэтажный дом, Чехия

Компактный жилой дом, известный как "Дом семи этажей", построен по принципу вертикального лабиринта. Стальные лестницы треугольной формы соединяют между собой небольшие уровни, создавая ощущение непрерывного движения. Они вписаны в массивные бетонные стены и выглядят как внутренний каркас здания.

Семиэтажный дом / Фото Dezeen

Музей миграции "Феникс", Нидерланды

В музее миграции лестница выполняет роль символа. Две гигантские спиральные конструкции под названием "Торнадо" поднимаются с первого этажа и разрезают крышу здания. Они объединены между собой и ведут к смотровой площадке, откуда открывается вид на порт Роттердама.

Музей миграции "Феникс" / Фото Dezeen

Деревянная пристройка, Мексика

В частном доме в Валье-де-Браво лестница стала инструментом сочетания старой и новой архитектуры. Сосновая конструкция ведет от основного дома к пристройке, расположенной выше на склоне. Закрытая лестница проходит сквозь терракотовую крышу, формируя характерный силуэт во внутреннем дворе.

Деревянная пристройка / Фото Dezeen

La Maison Unique, США

Во время обновления магазина французского бренда Longchamp в Манхэттене лестница превратилась в центральный арт-объект. Скульптурная форма из волнистых стальных полос получила насыщенный зеленый цвет, что подчеркивает айдентику бренда. Конструкция привлекает внимание еще со входа и задает настроение всему пространству.

La Maison Unique / Фото Dezeen

Дом Waverly House, Австралия

Реконструкция жилого дома 1950-х годов в Сиднее была сосредоточена вокруг деревянных лестниц из эвкалипта. Она имеет два уровня и объединяет жилые зоны в единую структуру. Под лестницей обустроен уютный уголок для чтения с гамаком, что делает этот элемент частью повседневной жизни.

Дом Waverly House / Фото Dezeen

Французский павильон на Expo 2025, Япония

Медные винтовые лестницы французского павильона в Осаке были спроектированы как эмоциональный акцент. Она ведет к смотровой площадке и имеет выразительную театральную пластику. Архитекторы заложили в форму лестницы отсылку к японской легенде о красной нити судьбы.

Французский павильон на Expo / Фото Dezeen

Toteme Beijing, Китай

В магазине бренда лестница интегрирована в сдержанный монохромный интерьер. Зигзагообразная форма из лакированной стали подчеркивает геометрию пространства. Нависшие полки вдоль лестницы используются для демонстрации товаров, совмещая движение и экспозицию. Лестница становится частью торгового сценария, а не отдельным элементом.

Toteme Beijing / Фото Dezeen

Cobalt Coach House, Великобритания

В уникальном доме лестница сразу привлекает внимание насыщенным синим цветом. Они изготовлены из березовой фанеры и состоят из отдельных сегментов непосредственно на месте. Такой подход позволил точно вписать конструкцию в здание.

Cobalt Coach House / Фото Dezeen

Torvevej 29, Дания

Во время переосмысления бывшей фабрики в Копенгагене архитекторы использовали демонтированные бетонные перекрытия для создания лестницы. Лестница здесь является результатом повторного использования материалов, а не отдельного производства. Они подчеркивают идею устойчивого подхода к реконструкции и новой функции здания.

Torvevej 29 / Фото Dezeen

