Жили не лише люди: як в одеській квартирі колись поселили слоненя

В архівах Одеського зоопарку знайшли фото того, як у 1993 році в одній із одеських квартир оселилося слоненя. Через те, що малюка не прийняла мама-слониха, одна із співробітниць зоопарку взяла його на перетримку.

Фантик з'явився у пари слонів із Праги ще у 1992 році, однак пологи у його матері пройшли важко, тому слоненятко довелося вигодовувати штучно, а згодом взагалі поселити у квартирі, інформує 24 Канал з посиланням на видання "Маяк".

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Де і як жив Фантик

Коли мати Фантика почала вороже ставитися до своєї дитини співробітниця зоопарку, Людмила Попова, забрала малого до своєї квартири.

Найцікавіше у цій історії було те, що квартира в Одесі, де поселився Фантик, була доволі малою – однокімнатною. Її інтер'єр відповідав тогочасному радянському дизайну, де був як сервант на пів стіни, так і килим на стінах.

Однак на фото, які знайшли у архіві, можна побачити, як Фантик попри свої великі розміри валяється на дивані, або ж розгулює по кухні пані Людмили, як звичайний домашній улюбленець.

Зверніть увагу! На постійній основі слоненя не жило у квартирі. Коли тварина стала дорослою його перевезли в Австрію.