Яка оптимальна висота стелі в будинку та чому вона має значення

Висота стелі є одним із базових параметрів житла, який впливає на комфорт проживання, мікроклімат та сприйняття простору. Під час вибору квартири або проєктування приватного будинку саме цей показник часто визначає, наскільки зручним буде помешкання в повсякденному житті.

Яка висота стелі вважається мінімально допустимою для житла?

Мінімально допустимою висотою стелі для житлових приміщень в Україні вважають 2,5 метра, пише 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

Такий показник дозволяє без обмежень розміщувати стандартні меблі, освітлювальні прилади та забезпечує базову циркуляцію повітря. Саме висота 2,5 метра є типовою для значної частини багатоквартирних будинків старого житлового фонду

Менші показники можуть створювати відчуття тісноти та негативно впливати на комфорт перебування в приміщенні.

Яка висота стелі вважається оптимальною для приватного будинку?

Оптимальною вважається висота стелі від 2,8 до 3 метрів, зазначають у будівельній компанії. Такий діапазон вважається найбільш збалансованим для комфорту, природного освітлення та витрат на опалення.

Сучасні планування з високою стелею / Фото Pexels

Важливо! У сучасних приватних будинках часто зустрічається висота 2,6 або 2,7 метра, однак саме показник, близький до 3 метрів, створює відчуття простору та дозволяє реалізовувати складніші дизайнерські рішення без суттєвого зростання експлуатаційних витрат.

Які стандарти висоти стелі характерні для квартир?

У більшості багатоквартирних будинків стандартна висота стелі становить від 2,5 до 2,7 метра. У новобудовах цей показник поступово збільшується і часто досягає 2,75 або 2,85 метра. Це пояснюється попитом на більш просторе житло та необхідністю забезпечити кращий рівень природного освітлення.

Цікаво! У країнах ЄС мінімальна висота стелі становить 2,4 метра, але зазвичай забудовники орієнтуються на висоту близько 2,8 метра і вище для комфортного проживання.

Коли висота стелі вважається підвищеною або преміальною?

Висота стелі від 3,2 метра зазвичай належить до сегмента житла підвищеного комфорту. Такі параметри використовують у будинках з великими вікнами, дворівневими просторами або індивідуальними архітектурними рішеннями.

Приміщення з дворівневим простором / Фото Pexels

Водночас збільшення висоти стелі безпосередньо впливає на вартість будівництва, опалення та утримання житла, тому цей варіант найчастіше обирають для проєктів з розрахунком на більший бюджет.

