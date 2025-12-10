Як поверховість впливає на результат і вартість?

Головна різниця у вартості між одноповерховим та двоповерховим будинком полягає у фундаменті та даху, пише 24 Канал з посиланням на будівельні компанії.

Дивіться також Іноземці знову інвестують у нерухомість: як зміниться ринок житла у Києві

Одноповерховий будинок потребує більшої площі фундаменту та ширшого даху, що автоматично збільшує витрати на бетон, арматуру, гідроізоляцію та покрівельні матеріали.

Двоповерховий варіант має компактнішу забудову, тому фундамент і дах займають меншу площу, навіть за однакової загальної квадратури.

Важливо! Якщо орієнтуватися на популярну площу у 120 квадратних метрів, одноповерховий будинок розміщується на всій ділянці, тоді як двоповерховий дозволяє зменшити забудову майже вдвічі. Якщо ділянка до 6 соток, двоповерховий будинок часто стає єдиним раціональним варіантом без втрати комфорту.

Який будинок дешевший на етапі зведення коробки?

На етапі коробки двоповерховий будинок у більшості випадків буде значно дешевшим. Причиною є менша площа фундаменту та покрівлі, які формують значну частину бюджету. У середньому різниця в ціні може сягати від 15% до 25%.

Проте варто враховувати й інші витрати:

міжповерхові перекриття;

сходи;

посилені конструкції та стіни.

Всі ці елементи будуть досить дорогими, тому експерти частіше наполягають будувати одноповерхове житло. Також одноповерхові будинки зручніші для людей старшого віку та сімей з маленькими дітьми, адже сходи відсутні.

Чи впливає кількість поверхів на витрати на інженерні мережі?

Інженерні комунікації в одноповерховому будинку простіші та дешевші в реалізації. У двоповерховому збільшується довжина труб, посилюється навантаження на систему опалення та водопостачання.

Також дорожче обійдеться вентиляція та електропроводка, адже мережі розподіляються між поверхами. Втім, різниця у вартості інженерії зазвичай не є критичною у загальному бюджеті будівництва і становить кілька відсотків від загальних витрат.

Що вигідніше в експлуатації після завершення будівництва?

Одноповерховий будинок зазвичай дешевший в обслуговуванні. Опалення рівномірніше, немає перепадів температур між поверхами, тепловтрати нижчі через просту форму будівлі.

У двоповерховому будинку верхній поверх часто потребує додаткового утеплення та збільшених витрат на опалення.

Як на вартість впливає розмір ділянки?

Розмір земельної ділянки має велике значення для планування будівництва і вибору муж одно та двоповерховим будинком. На невеликих ділянках двоповерховий будинок дозволяє зберегти місце для двору, саду або господарських споруд. На просторих ділянках одноповерхова забудова виглядає вигідніше та є можливість оформити екстер'єр.

Як поверховість впливає на швидкість будівництва?

Одноповерхові будинки зазвичай будуються швидше завдяки простішій конструкції та меншій кількості складних вузлів. У двоповерхових проєктах більше етапів робіт, додаткові технічні перерви та складніші монтажні процеси, що збільшує строки будівництва.

Скільки коштує побудувати будинок з газоблоку?