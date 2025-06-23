Скільки коштує орендувати квартиру в Чехії та де шукати варіанти житла

Найдорожче в Чехії орендувати квартиру у Празі. Натомість у регіонах ціни відчутно нижчі. Окрім безпосередніх витрат на оренду, щомісяця доведеться витрачати гроші на додаткові послуги.

Про ціни на оренду квартир в Чехії та особливості ринку 24 Канал розповідає з посиланням на матеріал Delo.ua.

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Чинники, які впливають на ринок нерухомості Чехії

Завдяки стабільному економічному зростанню Чехія приваблює дедалі більше іноземних інвестицій. Це сприяє зростанню кількості орендарів – насамперед серед фахівців міжнародних компаній і студентів провідних університетів країни. У результаті формується сталий попит на житло, особливо в оренду.

Ціни на нерухомість у Чехії істотно відрізняються залежно від регіону. Найдорожче житло традиційно пропонує столиця – Прага. Серед інших популярних міст – Брно, Пльзень і Острава. Вартість оренди там зазвичай становить 60 – 80% від празького рівня.

Що слід знати про оренду нерухомості в Чехії

Правові відносини між орендодавцем і наймачем регулюються Цивільним кодексом Чехії. Законодавство в цьому аспекті доволі прозоре й водночас лояльне до обох сторін.

Орендний договір обов'язково має бути оформлений письмово та містити:

детальний опис житлового об'єкта;

суму щомісячної орендної плати;

терміни оплати;

тривалість оренди;

умови дострокового розірвання.

За домовленістю сторін договір можна укласти самостійно – без посередників. Проте це вимагає довіри між орендодавцем та орендарем. Більш надійний варіант — залучити рієлтора.



У Брно орендувати житло дешевше, ніж у Празі / Фото Pexels

Як і де шукати квартиру в Чехії

Якщо ви приїхали до Чехії не за програмою з проживанням або ваша компанія не забезпечує житло, оптимальним варіантом для пошуку квартири стануть спеціалізовані онлайн-ресурси:

reality.cz – найбільший портал із пропозиціями оренди та продажу;

bezrealitky.cz – сайт для оренди напряму від власників, без участі агентів;

reality.idnes.cz – частина великого новинного ресурсу, з оновленням оголошень щодня;

фейсбук-групи – тематичні спільноти, де публікують пропозиції житла;

агентства нерухомості – наприклад, RE/MAX.

Що означають позначення квартир у Чехії

Під час перегляду оголошень варто знати, як у Чехії класифікують квартири. Формати на кшталт "1+kk" або "3+1" можуть здатися незвичними, але насправді все просто: перша цифра – кількість житлових кімнат (спальня, вітальня, кабінет тощо); позначка після "+" – тип кухні: +1 – окрема кухня як окрема кімната, +kk – кухня, поєднана з вітальнею чи іншим простором.

Приклади форматів квартир:

1+kk – однокімнатна з кухонним куточком;

2+1 – дві кімнати та окрема кухня;

3+kk – три кімнати, одна з яких об'єднана з кухнею;

3+1 – три окремі кімнати та кухня.



У Чехії є спеціальні позначення формату житла / Фото Pexels

Ціни на оренду житла в регіонах

Прага – від 12 000 до 25 000 крон (23 000 – 48 000 гривень);

Брно – від 10 000 до 15 000 крон (19 000 – 29 000 гривень);

Пльзень – від 9 000 до 14 000 крон (17 000 – 27 000 гривень);

Острава – від 7 000 крон (від 13 000 тисяч гривень);

Оломоуц – від 8 000 до 13 000 крон (15 000 – 25 000 гривень).

Інші витрати при оренді квартири в Чехії

Оренда житла в Чехії передбачає не лише базову плату, але й низку додаткових витрат. Приблизна структура витрат виглядає так: