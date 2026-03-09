На 20 – 30% швидше забирають: скільки кияни переплачують за квартиру в автономному будинку
- Автономність житла в Києві стала важливим фактором, що впливає на ціну оренди та купівлі, оскільки комунальна стійкість тепер вважається фінансовим ризиком.
- Попит на автономне житло зріс, водночас старий фонд без модернізованих систем вимагає знижок, щоб бути конкурентоспроможним на ринку.
Комунальний колапс через атаки Росії на критичну інфраструктуру в січні – лютому змінив ринок нерухомості Києва. Автономність житла закладається до ціни оренди, а старий фонд часто змушені продавати зі знижкою.
Як автономність будинку впливає на ціну оренди й купівлі?
У першу чергу покупці й орендарі почали дивитися на інженерну стійкість житла, а не планування чи фасади. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.
Дивіться також 25 – 30% першого внеску: чи вигідно брати квартиру в іпотеку у 2026 році
За словами оглядачки, після складної зими 2025 – 2026 років життєздатність помешкання стала пріоритетом у запитах на оренду чи купівлю нерухомості, зокрема наявність автономного електроживлення та стабільність водо- та теплопостачання.
На ринку оренди квартири в будинках із резервним електроживленням здавалися на 20 – 30% швидше та мали премію до ціни на рівні 25 – 35%. На ринку купівлі старий житловий фонд без модернізованих систем дедалі частіше продається з дисконтом 7 – 12%.
Як зауважила оглядачка ринку нерухомості, цієї зими у Києві відбувалося й точкове переміщення орендарів між районами, а також зростання запиту на оренду житла від 1 до 3 місяців там, які були менші проблеми з опаленням.
Розрив у попиті та ліквідності, коли автономне житло здається та продається швидше, а старий фонд без модернізованих систем довше "висить" на ринку чи потребує дисконту, не є реакційним явищем, говорить Вікторія Берещак.
Це не тимчасова реакція на складну зиму, а структурна зміна критеріїв вибору: інженерна надійність перейшла з категорії комфорту в категорію фінансового ризику. Фактично ринок почав закладати комунальну стійкість у вартість житла як у купівлі, так і в оренді,
– наголошує Вікторія Берещак.
Зверніть увагу! Через складну зиму ринок оренди житла в більшості великих міст України, ймовірно, перебуватиме на паузі щонайменше до кінця опалювального сезону. Здебільшого зростання цін не фіксують, проте точково вони трапляються в обласних центрах, які приймають людей із прифронтових або тимчасово окупованих територій.
Де найбільше зросли ціни на оренду квартир?
Подорожчання оренди житла відбулося не тільки в умовно безпечних регіонах України, а областях, де тривають бойові дії. За даними ЛУН, станом на 9 березня приріст середньої ціни місячної оренди однокімнатки за останній рік був найбільшим:
у Харкові +38% – до 5,5 тисячі гривень;
в Ужгороді + 31% – до 22 тисяч гривень;
у Тернополі +26% – до 12 тисяч гривень;
в Одесі +25% – до 10 тисяч гривень;
у Вінниці +22% – до 14 тисяч гривень;
у Хмельницькому та Черкасах +20% – до 12 тисяч гривень.
Дані ЛУН про зміну середніх цін на оренду однокімнатки / Інфографіка ЛУН
Водночас середні ціни на оренду однокімнатних квартир не змінилися в Києві, Дніпрі та Рівному. Зростання до 10% зафіксували у Львові.
Що зміниться в будівництві житла?
Нові будинки в Україні більше не зводитимуть без укриттів. Президент підписав закон, який встановлює нові вимоги до будівництва житла та інфраструктурних об'єктів.
Уже на етапі проєкту будинки матимуть передбачати укриття. Також закон передбачає включення до містобудівної документації захисних споруд цивільного захисту. Під час розроблення генпланів міст мають враховувати планування укриттів.