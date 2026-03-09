На 20 – 30% швидше забирають: скільки кияни переплачують за квартиру в автономному будинку

Комунальний колапс через атаки Росії на критичну інфраструктуру в січні – лютому змінив ринок нерухомості Києва. Автономність житла закладається до ціни оренди, а старий фонд часто змушені продавати зі знижкою.

Як автономність будинку впливає на ціну оренди й купівлі?

У першу чергу покупці й орендарі почали дивитися на інженерну стійкість житла, а не планування чи фасади. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

За словами оглядачки, після складної зими 2025 – 2026 років життєздатність помешкання стала пріоритетом у запитах на оренду чи купівлю нерухомості, зокрема наявність автономного електроживлення та стабільність водо- та теплопостачання.

Вікторія Берещак Оглядачка ринку нерухомості На ринку оренди квартири в будинках із резервним електроживленням здавалися на 20 – 30% швидше та мали премію до ціни на рівні 25 – 35%. На ринку купівлі старий житловий фонд без модернізованих систем дедалі частіше продається з дисконтом 7 – 12%.

Як зауважила оглядачка ринку нерухомості, цієї зими у Києві відбувалося й точкове переміщення орендарів між районами, а також зростання запиту на оренду житла від 1 до 3 місяців там, які були менші проблеми з опаленням.

Розрив у попиті та ліквідності, коли автономне житло здається та продається швидше, а старий фонд без модернізованих систем довше "висить" на ринку чи потребує дисконту, не є реакційним явищем, говорить Вікторія Берещак.

Це не тимчасова реакція на складну зиму, а структурна зміна критеріїв вибору: інженерна надійність перейшла з категорії комфорту в категорію фінансового ризику. Фактично ринок почав закладати комунальну стійкість у вартість житла як у купівлі, так і в оренді,

– наголошує Вікторія Берещак.

Зверніть увагу! Через складну зиму ринок оренди житла в більшості великих міст України, ймовірно, перебуватиме на паузі щонайменше до кінця опалювального сезону. Здебільшого зростання цін не фіксують, проте точково вони трапляються в обласних центрах, які приймають людей із прифронтових або тимчасово окупованих територій.

Де найбільше зросли ціни на оренду квартир?

Подорожчання оренди житла відбулося не тільки в умовно безпечних регіонах України, а областях, де тривають бойові дії. За даними ЛУН, станом на 9 березня приріст середньої ціни місячної оренди однокімнатки за останній рік був найбільшим:

у Харкові +38% – до 5,5 тисячі гривень;

в Ужгороді + 31% – до 22 тисяч гривень;

у Тернополі +26% – до 12 тисяч гривень;

в Одесі +25% – до 10 тисяч гривень;

у Вінниці +22% – до 14 тисяч гривень;

у Хмельницькому та Черкасах +20% – до 12 тисяч гривень.

Дані ЛУН про зміну середніх цін на оренду однокімнатки / Інфографіка ЛУН

Водночас середні ціни на оренду однокімнатних квартир не змінилися в Києві, Дніпрі та Рівному. Зростання до 10% зафіксували у Львові.

Що зміниться в будівництві житла?