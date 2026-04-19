Київ витіснили з трійки: де в Україні найдорожча оренда однокімнатного житла

В Україні змінився рейтинг найдорожчих міст для оренди житла – столиця більше не входить до трійки у сегменті однокімнатних помешкань. Лідерство перехопили західні регіони, де ціни зростають найшвидше через високий попит.

Де зараз найдорожче орендувати однокімнатне житло?

Про те, якими є ціни на оренду житла в Україні, де вони за I квартал 2026 року зросли найвідчутніше, свідчать дані ЛУН.

Найдорожчим містом для оренди житла став Ужгород. Там за оренду однокімнатної квартири в середньому просять 22 тисячі гривень у місяць.

Такий рівень цін пояснюється поєднанням кількох факторів: місто має обмежений житловий фонд, активний приплив переселенців і бізнесу, а також стабільно високий попит при низькій кількості нових пропозицій на ринку.

До трійки лідерів також входять:

Львів – 17,6 тисячі гривень;

Івано-Франківськ – 17,6 тисячі гривень.

Київ опустився нижче і втратив позицію у трійці, хоча ще раніше стабільно входив до числа найдорожчих міст. Аби винайняти однокімнатне житло у столиці, доведеться викласти 16,8 тисячі гривень у місяць.

Попри високі ціни, у столиці фіксують більш стриману динаміку. Зокрема, за останній рік у Києві відбулася часткова корекція вартості оренди, що пов'язано з насиченням ринку та зміною попиту.

Водночас у західних містах ціни продовжують активно зростати через:

внутрішню міграцію;

підвищений попит на безпечніші регіони;

обмежену пропозицію житла.

Загалом ринок оренди демонструє нерівномірну динаміку. У центральних містах також зафіксували суттєве зростання оренди однокімнатного житла:

Черкаси – 12 тисяч гривень, зростання на 20%;

Вінниця – 14 тисяч гривень, зростання на 27%.

Водночас у прифронтових регіонах оренда залишається значно дешевшою:

Харків – 6 тисяч гривень, зростання цін на 50%;

Миколаїв – 7 тисяч гривень, зростання цін на 17%;

Суми – 6,5 тисячі гривень, падіння цін на 35%.

Яка ситуація на ринку дво- та трикімнатного житла?

У сегменті двокімнатного житла орендні ставки демонструють суттєве зростання, причому в окремих містах – особливо різке. Найпомітніше подорожчання зафіксовано в Ужгороді, де ціни зросли на 68% у річному вимірі. Значна динаміка також спостерігається у Тернополі (+28%), Вінниці (+20%) та Одесі (+19%).

Водночас стабільне зростання триває і в західних обласних центрах – зокрема у Львові (+17%) та Івано-Франківську (+10%), а також в інших містах країни. Абсолютними лідерами за темпами підвищення орендної плати стали Запоріжжя та Харків, де середні ціни підскочили на 81% і 73% відповідно у порівнянні з минулим роком.

Це відбувається завдяки ефекту низької бази: до того ціна оренди в цих містах трималася на своєму мінімумі, 4 тисячі гривень за однокімнатну у Харкові та 5 тисяч гривень за однокімнатну в Запоріжжі,

– зазначила Людмила Кірюхіна, керівниця ЛУН Статистики.

У сегменті трикімнатних квартир динаміка орендних ставок також виявилася доволі стрімкою, а в окремих містах – рекордною. Найбільше зростання зафіксовано в Харкові: за рік ціни підскочили на 88% і досягли в середньому 15 тисяч гривень.

Відчутне подорожчання просторого житла зафіксували і в інших регіонах – зокрема у Хмельницькому (+27%), Полтаві (+25%), Житомирі (+22%) та Вінниці (+21%). Помірніші, але стабільні темпи зростання демонструють Львів (+20%), Дніпро (+19%) та Івано-Франківськ (+18%), що свідчить про загальнонаціональний тренд підвищення вартості оренди великих квартир.

Чого очікувати далі?

Аналітики прогнозують, що Захід України й надалі залишатиметься найдорожчим сегментом ринку оренди, адже попит там стабільно перевищує пропозицію.

У найближчій перспективі ціни можуть і далі зростати, особливо в містах з обмеженим житловим фондом і високою концентрацією переселенців.

Де оренда житла "з'їдає" найбільшу частину доходу?

За даними дослідження DIM.RIA та robota.ua, в Україні оренда житла найбільше навантажує бюджет у західних містах: зокрема, в Ужгороді вона "з'їдає" до 92% середньої зарплати, що є найвищим показником у країні. Високою залишається частка витрат і в Києві – близько 72% доходу, тоді як у Львові вона становить 64%, у Дніпрі – 54%, а в Одесі – 42%.

Водночас найдоступніше житло – у прифронтових містах: у Харкові оренда забирає близько 19% доходу, а в Чернігові – приблизно 22%, що значно нижче за середні показники по країні.

Про що ще йдеться у квартальному звіті від ЛУН?

Квартири залишаються найпопулярнішим житлом серед українців: попит на них стабільно вищий і відновлюється швидше після спадів. Інтерес до приватних будинків теж зростає, але становить приблизно 50 – 70% від попиту на квартири через вищу вартість і довший вибір. Водночас динаміка обох сегментів подібна: після падіння у 2024 році попит почав відновлюватися у 2025-му та продовжує зростати у 2026-му, що свідчить про стабілізацію ринку.

Ціни на квартири в новобудовах у 2026 році продовжують зростати в більшості міст України, а одним із лідерів за вартістю квадратного метра залишається Львів. У середньому по країні квадрат на первинному ринку коштує близько 900 – 1 400 доларів, західні регіони активно наближаються до верхньої межі. Водночас ринок демонструє загальне відновлення попиту та поступове подорожчання житла, що підтверджує стабілізацію після попередніх спадів.