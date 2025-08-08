Укр Рус
8 серпня, 15:56
У Києві ціни на оренду квартир за останній місяць майже не змінилися. Хіба що аналітики помітили подорожчання двокімнатних квартир – на 3%.

Якщо раніше Печерський район був беззаперечним лідером за цінами на оренду, то тепер його часто "посувають" у рейтингу інші райони. Про це свідчать дані чергового звіту DIM.RIA, розповідає 24 Канал.

Яка вартість оренди однокімнатних квартир?

  • Печерський – 25,2 тисячі гривень;
  • Шевченківський – 23,5 тисячі гривень;
  • Подільський – 22,7 тисячі гривень;
  • Голосіївський – 21,6 тисячі гривень;
  • Дарницький – 18,5 тисячі гривень;
  • Солом'янський – 17,9 тисячі гривень;
  • Дніпровський – 15,4 тисячі гривень;
  • Святошинський – 14,7 тисячі гривень;
  • Оболонський – 14,2 тисячі гривень;
  • Деснянський – 10,2 тисячі гривень.


Скільки коштує орендувати двокімнатну квартиру?

  • Подільський – 29,2 тисячі гривень;
  • Печерський – 28,6 тисячі гривень;
  • Шевченківський – 26 тисяч гривень;
  • Голосіївський – 23,7 тисячі гривень;
  • Дніпровський – 19,9 тисячі гривень;
  • Святошинський – 19 тисяч гривень;
  • Солом'янський – 18,9 тисячі гривень;
  • Дарницький – 18,8 тисячі гривень;
  • Оболонський – 16,6 тисячі гривень;
  • Деснянський – 12,8 тисячі гривень.


Які ціни на трикімнатне житло?

  • Оболонський – 40 тисяч гривень;
  • Шевченківський – 31,3 тисячі гривень;
  • Печерський – 29 тисяч гривень;
  • Дарницький – 28 тисяч гривень;
  • Голосіївський – 27,9 тисячі гривень;
  • Подільський – 26 тисяч гривень;
  • Солом'янський – 22,7 тисячі гривень;
  • Дніпровський – 19 тисяч гривень;
  • Святошинський – 18,4 тисячі гривень;
  • Деснянський – 13,3 тисячі гривень.

Отже, найбюджетніші квартири для оренди слід шукати в Деснянському районі. Лідерами за найвищими цінами стали Печерський, Подільський та Оболонський райони залежно від кількості кімнат.