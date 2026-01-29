До 20 тисяч за однушку: які ціни на оренду квартир у містах України

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні коливаються від 5 тисяч до понад 20 тисяч гривень на місяць. Та залежать від регіону, його наближеності до зони бойових дій.

Які ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні?

Про актуальні ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні йдеться на ресурсі ЛУН.

Середня ціна оренди однокімнатної квартири, не рахуючи окуповані території, становить 11,5 тисячі гривень. Найдорожча оренда у таких містах:

Ужгород – 21,6 тисячі гривень;

Львів – 18 тисяч гривень;

Київ – 17 тисяч гривень.

Зняти квартиру в діапазоні цін 10 – 15 тисяч гривень можна у більшості центральних областей України. Зокрема у Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській областях.

Щоб зняти однокімнатну квартиру з ціною менше 10 тисяч гривень, варто звернути увагу на такі регіони:

Харків – 5 тисяч гривень;

Запоріжжя – 6 тисяч гривень;

Миколаїв – 6 тисяч гривень;

Суми – 6 тисяч гривень;

Чернігів – 7 тисяч гривень.

Важливо! Нині інтерес до оренди квартир на рівні 59%. Це не найнижчий показник, але останній попит у 100% фіксували у серпні 2025 року.

Скільки грошей українці витрачають на оренду житла?

Водночас середній відсоток зарплати, який йде на оренду житла є найбільшим в Ужгороді – 79%. Наступну п'ятірку формують:

Луцьк – 64%;

Івано-Франківськ – 61%;

Львів – 60%;

Вінниця – 58%;

Житомир – 53%.

У столиці за оренду однокімнатної квартири віддають 52% зарплати.

Відповідно до даних OLX Нерухомість найменша середня ціна оренди однокімнатної квартири – 9,5 тисячі гривень. Середня ціна оренди найдорожчих однокімнатних квартир – близько 14 тисяч гривень.

Що обов'язково потрібно знати про оренду житла?

Експерти рекомендують уважно перевіряти документи під час складання договору оренди. Варто звернути увагу на витяг із Державного реєстру прав на нерухоме майно. А в самому договорі зазначити дані обох сторін, порядок оплати комуналки та стан житла перед заселенням.