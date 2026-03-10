Попит на оренду житла зріс на 50%: у яких областях шукають квартири найактивніше

У лютому 2026 року інтерес до оренди квартир зріс по всій країні. У кількох областях активність орендарів підскочила значно сильніше, що різко підвищило конкуренцію за квартири.

У яких областях найбільше зріс попит на оренду житла?

Найбільше нових відгуків на оголошення зафіксували у Кіровоградській області. Там попит на оренду піднявся на 48%, пише "Економічна Правда".

Друге місце посіла Чернігівська область, де активність орендарів зросла на 43%. Також помітне пожвавлення відбулося у Запорізькій області. Там кількість відгуків на оголошення про оренду збільшилася приблизно на 30%.

У деяких регіонах конкуренція між орендарями стала дуже високою. Наприклад, у Запорізькій області на одне оголошення про оренду припадає в середньому близько 26 потенційних орендарів, повідомляє DIM.RIA.

Аналітики пояснюють таку ситуацію сезонними змінами на ринку. Після зимового періоду активність орендарів зазвичай починає зростати, оскільки люди частіше змінюють житло через роботу, навчання або переїзди.

Що відбувається з пропозицією квартир на ринку оренди?

Разом із попитом змінюється і кількість квартир, які власники виставляють в оренду. У деяких регіонах пропозиція житла зросла досить помітно.

Найбільше нових оголошень з'явилося у Чернігівській області. Там кількість квартир на ринку збільшилася на 86%. Це один із найвищих показників зростання пропозиції серед усіх регіонів.

Водночас у багатьох областях кількість доступних квартир все ще не встигає за попитом. Через це оголошення про оренду швидко зникають із сайтів, а власники житла отримують десятки відгуків на одну квартиру.

За даними аналітиків ринку нерухомості, у частині міст попит продовжує зростати швидше, ніж пропозиція. Через це на ринку формується помітна конкуренція між орендарями.

Скільки коштує оренда житла у різних регіонах України?

Ціни на оренду житла в Україні суттєво різняться залежно від регіону. Найдорожчою залишається оренда у Києві. Середня вартість однокімнатної квартири у столиці становить приблизно 23 тисячі гривень на місяць.

Досить високі ціни також фіксують у західних регіонах країни, де попит на житло залишається стабільним.

Натомість у деяких областях оренда значно дешевша. Наприклад, у Харківській області середня вартість однокімнатної квартири становить близько 4,9 тисячі гривень.

Чому в деяких містах оренда житла може ще подорожчати?