До 92% зарплати на оренду: у яких містах українці віддають найбільше

Вартість оренди житла в Україні зростає, і витрати стають відчутними для більшості орендарів. Різниця між містами при цьому також залишається значною.

У яких містах оренда майже дорівнює зарплаті?

За даними дослідження DIM.RIA та robota.ua, в Ужгороді українці витрачають близько 92% заробітку на оренду житла.

У Києві на оренду в середньому йде 72% місячного заробітку, у Львові – 64%, у Дніпрі – 54%, а в Одесі – 42%.

При цьому вартість оренди у цих містах:

Київ – 23 000 гривень;

Ужгород – 20 500 гривень;

Львів – 16 500 гривень;

Дніпро – 14 000 гривень;

Одеса – 11 000 гривень.

Найдоступніше житло зосереджене в обласних центрах прифронтових регіонів:

Харків – 4 900 гривень;

Чернігів – 5 000 гривень;

Запоріжжя – 6 000 гривень;

Миколаїв – 6 000 гривень;

Суми – 8 000 гривень.

У цих містах витрати на оренду значно нижчі. У Харкові вони становлять близько 19% доходу, у Чернігові – 22%, у Запоріжжі та Миколаєві – приблизно по 27%, у Сумах – 36%.

Яку частку зарплати українці віддають за квартиру?

Аналітики порівняли рівень зарплат і вартість оренди для 10 найпопулярніших професій. Серед них – водій, менеджер із продажу, кухар, бухгалтер, касир, комірник, продавець-консультант, бариста, менеджер по роботі з клієнтами та вантажник.

Який відсоток доходу витрачають українці на оренду / Інфографіка DIM.RIA та robota.ua

У Києві водій із зарплатою 45 тисяч гривень витрачає на оренду 51% доходу. У Харкові при зарплаті 37,5 тисячі гривень ця частка становить 13%, в Одесі – 29%, у Дніпрі – 37%, у Львові – 44%.

Менеджер із продажу у столиці із зарплатою 40 тисяч гривень витрачає на житло 57% доходу. У Харкові при зарплаті 35 тисяч гривень на оренду йде 14%, в Одесі – 31%, у Дніпрі – 40%, у Львові – 47%.

Високою залишається частка витрат і в інших професіях. У Києві бухгалтер віддає на оренду майже 66% доходу, кухар – близько 68%, менеджер по роботі з клієнтами – близько 60%.

У яких містах найбільше шукають квартири для оренди?