Подружжя проміняло будинок на яхту у Флориді: тепер витрачає менше, ніж власники квартир

Американка Емі Морін разом із чоловіком оселилася на яхті у Флорида-Кіс понад 10 років тому. Відтоді пара майже не повертається до звичайного будинку, а витрати на плавуче житло нижчі, ніж у багатьох власників квартир у США.

Як подружжя наважилося купити яхту замість звичайного будинку?

Коли письменницька кар'єра жінки почала приносити стабільний дохід, подружжя вирішило спробувати незвичний формат життя та перебратися ближче до океану, розповіла Емі Морін на платформі CNBC.

Ідея жити на воді належала чоловікові Емі – Стіву. Спершу вони придбали місце в яхт-клубі у Флорида-Кіс.

За нього пара заплатила 106,5 тисячі доларів онлайн, навіть без перегляду території. Ще приблизно 10 тисяч доларів витратили на облаштування невеликої ділянки на березі.

Саму яхту купили у попереднього власника приблизно за 80 тисяч доларів. Судно мало три каюти та два санвузли, однак потребувало ремонту, тому коштувало дешевше. Загалом на новий спосіб життя подружжя витратило близько 186,5 тисячі доларів.

Яхта, яку придбало подружжя у Флорида-Кіс / Фото Емі Морін

У грудні 2015 року вони переїхали на яхту разом із собакою та котом. Свій будинок у штаті Мен залишили, бо спершу сприймали переїзд як тимчасову пригоду. Минуло понад десять років, а вітрильник досі залишається їхнім основним житлом.

Скільки коштує життя на яхті у Флориді?

Попри великі стартові витрати, щомісячне утримання яхти обходиться подружжю приблизно у 1 200 доларів. Для США, особливо для популярного регіону Флорида-Кіс, це відносно невелика сума.

Податок на майно на пристані для човнів низький, а наші щомісячні витрати на човні менші, ніж якби вони жили в будинку,

– розповідає Емі.

У цю суму входять витрати на електроенергію, інтернет і мобільний зв'язок, страхування, податок на майно, внески яхт-клубу та очищення корпусу судна. Членство в яхт-клубі також покриває воду, вивіз сміття, кабельне телебачення та відкачування стічних вод.

Щомісяця подружжя наймає дайвера, який очищає нижню частину яхти від водоростей і молюсків. За роки життя на борту вони також оновили кондиціонери, стелю та санвузли. Більшість ремонтів виконували самостійно, щоб не витрачати великі суми на обслуговування.

Як виглядає плавуче помешкання та що є всередині?

Яхта фактично перетворилася на компактний будинок на воді. Усередині облаштували три каюти, два санвузли, кухню та невелику робочу зону. Саме можливість працювати дистанційно дозволила подружжю повністю перейти на життя біля океану.

Інтер'єр всередині / Фото Емі Морін

Емі Морін каже, що найбільше їй подобається постійний контакт із природою. Замість офісу без вікон вона щодня бачить океан, захід сонця та узбережжя Флориди.

Втім, життя на воді має і свої труднощі. Під час штормів яхту сильно хитає, а поломка кондиціонера у спекотному кліматі Флориди швидко перетворюється на серйозну проблему. Попри це, подружжя продовжує жити на борту та поступово вдосконалює свій плавучий дім.

Як інше подружжя перетворило автобус на житло?

Британська пара вирішила скористатися трендом компактного житла, який набирає популярності через високу вартість нерухомості. Замість дорогого крихітного будинку у Великій Британії подружжя обрало значно дешевший варіант – старий міський автобус.

Транспорт купили фактично перед списанням, адже його вже готували до утилізації. Однак нові власники побачили потенціал у міцному корпусі та просторому салоні, який згодом став основою для майбутнього житла.