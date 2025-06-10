Власник підвищив орендну плату за квартиру: коли це законно, а коли ні
- Українське законодавство забороняє зміну орендної плати в односторонньому порядку без згоди обох сторін, якщо інше не передбачено договором.
- Орендар має право не погоджуватися з одностороннім підвищенням орендної плати, продовжувати платити попередню суму та звертатися до суду у разі порушень.
Одна з причин конфліктів між орендодавцями та орендарями – це спроба змінити розмір орендної плати вже після укладення договору. Українське законодавство визначає чіткий порядок такої процедури.
Як зазначає юристка Тетяна Тернавська у коментарі для "РБК-Україна", який цитує 24 Канал, зміна орендної плати під час дії чинного договору часто спричиняє суперечки.
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Що закон каже про зміну орендної плати
У Цивільному кодексі йдеться про те, що сторони зобов'язані дотримуватись умов договору протягом усього терміну його дії.
Це означає, що умови, зокрема розмір орендної плати, не можуть бути змінені в односторонньому порядку, якщо інше не передбачає договір або закон,
– пояснює Тернавська.
У яких випадках орендодавець може ініціювати зміну суми оренди квартири:
- Якщо це передбачено договором. У багатьох договорах оренди є пункт, який дозволяє власнику переглядати розмір плати. У таких випадках дії орендодавця вважаються законними – за умови дотримання встановленої процедури.
- За згодою обох сторін. Розмір орендної плати може бути змінений лише після підписання додаткової угоди обома сторонами. Якщо ж орендар не погоджується – попередній розмір залишається чинним до завершення дії договору.
- Після пролонгації договору. У разі, якщо сторони вирішують продовжити оренду після завершення чинного договору, вони можуть домовитися про нові умови, зокрема зміну орендної плати.
Коли підвищення орендної плати є порушенням
Суперечливими є ситуації, коли орендодавець в односторонньому порядку повідомляє про збільшення орендної плати без будь-яких погоджень із орендарем. Якщо в договорі немає положень, які дозволяють такі зміни, подібні дії власника є незаконними.
У такій ситуації орендар має законне право:
- не погоджуватись із новими вимогами орендодавця;
- продовжувати сплачувати раніше узгоджену суму;
- звернутися до суду у разі тиску чи спроби примусового виселення.
Слід пам'ятати: навіть у періоди економічної нестабільності чи коливань на ринку, пріоритет має дотримання умов чинного договору.
Договір про оренду захищає як власника житла, так і орендаря / Фото Freepik
На що звертати увагу при підписанні договору
Перед підписанням угоди варто уважно ознайомитися з усіма пунктами, особливо з тими, що передбачають можливість змін у майбутньому. Часто в договорах можна зустріти нечіткі формулювання, на кшталт: "власник має право переглядати плату" або "зміни можливі за необхідності". Такі положення мають бути конкретизовані – із зазначенням, як часто можуть вноситися зміни, на яких підставах і з яким попереднім повідомленням.
Як діяти у разі спору
Якщо орендодавець намагається змінити суму оплати всупереч умовам договору, юристи радять фіксувати всі контакти в письмовому вигляді – через електронну пошту або месенджери, а також звертатися по правову підтримку.
Коригування орендної плати можливе лише за законом і лише за взаємною письмовою згодою сторін. Орендодавець не має права діяти одноосібно, а орендар має знати та захищати свої права.