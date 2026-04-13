Податок на нерухомість можуть перерахувати: хто заплатить більше, а хто менше

Податок на нерухомість в Україні можуть перерахувати після звірки даних із податковою. Власники житла мають право ініціювати перевірку, якщо підозрюють помилки у нарахуваннях.

Як змінюється сума податку після звірки?

Розбіжності між даними державних реєстрів і фактичними характеристиками житла виникають доволі часто, пише Головне управління ДПС у Запорізькій області.

Через це у платіжках може з'явитися завищена або некоректна сума податку. Власник житла може звернутися до податкової служби із заявою, щоб перевірити інформацію.

Під час звірки фахівці аналізують одразу кілька параметрів:

кількість об'єктів у власності;

їхню площу;

наявність пільг;

застосовану ставку та вже нараховану суму.

Якщо виявляють невідповідності, проводять перерахунок. Після цього платнику надсилають нове податкове повідомлення, а попереднє втрачає чинність. У результаті сума податку може як зменшитися, так і зрости – усе залежить від уточнених даних та виправлених показників.

Окремо перевіряють ситуації, коли у реєстрах відображені застарілі або неповні дані. Саме такі випадки найчастіше призводять до помилок у нарахуваннях і потребують уточнення, повідомляє Державна податкова служба.

Які документи потрібно підготувати для звірки?

Для перевірки даних використовують документи, що підтверджують право власності. Це можуть бути договори купівлі-продажу, свідоцтва або витяги з державних реєстрів.

Разом із цим враховують і додаткові документи, які підтверджують характеристики житла. Зокрема, технічний паспорт, довідки або інші офіційні папери з актуальними параметрами об'єкта.

Ці документи допомагають виправити неточності. Наприклад, якщо у реєстрі вказана неправильна площа, не врахована частка власності або відсутня інформація про пільги, дані уточнюють саме під час звірки.

Як визначається ставка податку на нерухомість?

Розмір податку залежить не лише від площі, а й від типу нерухомості. Важливе значення має класифікація будівлі – житлова чи нежитлова.

Для цього застосовують Національний класифікатор будівель і споруд. Він визначає функціональне призначення об'єкта та впливає на ставку податку, яку використовують під час розрахунку.

Також враховують інші характеристики нерухомості. Наприклад, тип об'єкта або особливості його використання можуть впливати на остаточні нарахування. Після уточнення всіх даних формується нове податкове повідомлення з оновленою сумою, яка відповідає фактичним характеристикам об'єкта та чинним правилам розрахунку.

