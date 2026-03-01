"Зайві" квадрати – додаткові мільярди: які регіони заплатили найбільше податку на нерухомість

У січні 2026 року українці перерахували до місцевих бюджетів понад 1,7 мільярда гривень податку на нерухомість. Це на 16% більше, ніж у січні минулого року.

Скільки податку на нерухомість сплатили українці в січні?

Про зростання надходжень повідомили в Державній податковій службі України.

Загалом податок сплатили понад 131 тисяча власників житлової та нежитлової нерухомості. Гроші надходять безпосередньо до бюджетів громад, тож їхній фінансовий ресурс напряму залежить від дисципліни платників.

Найбільші суми забезпечили столиця та великі регіони:

у Києві надійшло 382,1 мільйона гривень;

у Київській області – 166,7 мільйона гривень;

у Львівській області – 165,4 мільйона гривень;

у Дніпропетровській області – 164,9 мільйона гривень.

Загальна сума надходжень – понад 1,7 мільярда гривень.

Хто повинен платити цей податок?

Як йдеться у Податковому кодексі України, податок на нерухомість сплачують фізичні та юридичні особи, якщо площа їхнього житла перевищує встановлені пільгові межі.

Для квартир це понад 60 квадратних метрів, для будинків – понад 120, а для комбінованої нерухомості (квартира і будинок) – понад 180 квадратів. Оподатковується лише площа, що виходить за ці межі.

Ставку визначає місцева влада, адже надходження залишаються у громадах. Водночас вона не може перевищувати 1,5% мінімальної зарплати (станом на 1 січня звітного року) за кожен "зайвий" квадратний метр. Нарахування здійснює податкова, надсилаючи власникам відповідні повідомлення-рішення.

Як держава планує знизити податкове навантаження на власників житла?

Держава готує новий законопроєкт, який має вивести ринок оренди житла з тіні через зниження податків та обов'язкову реєстрацію договорів. Проєкт передбачає зниження податкового навантаження для власників, а порушників чекають високі штрафи.

Частина орендодавців може піти з ринку, що може призвести до скорочення пропозицій і зростання цін. Деякі власники, для яких оренда – додатковий дохід, можуть залишитися на ринку, оскільки порожня квартира є фінансовим тягарем.

Як зазначають експерти, є ризик, що надмірно жорсткі правила можуть не стільки детінізувати ринок, скільки ускладнити схеми орендних угод.