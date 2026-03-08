Хто платить податок на "зайві" метри, якщо квартира має кількох власників
- Податок на нерухомість розподіляється між власниками квартири у спільній частковій власності пропорційно до їх часток.
- У випадку спільної сумісної власності без визначених часток, один співвласник сплачує податок за домовленістю, або питання вирішується в судовому порядку.
Квартира в Україні може належати одразу кільком людям. У такому випадку податок на нерухомість нараховують залежно від того, як оформлене право власності та чи визначені частки співвласників.
Як нараховують податок, якщо квартира у спільній власності?
Якщо квартира перебуває у спільній частковій власності, податок розподіляється між усіма власниками відповідно до їхніх часток, повідомляє адвокатське об'єднання "Бачинський та партнери".
Кожен власник сплачує податок лише за свою частину житла. Наприклад, якщо квартира поділена між трьома людьми у рівних частках, то і податковий платіж розраховують для кожного окремо.
Інакше працює система, коли квартира оформлена як спільна сумісна власність. У цьому випадку частки не визначені, тому податок сплачує один зі співвласників, зазначають на сайті ДПС. Його визначають за взаємною домовленістю. Якщо домовитися не вдається, питання можуть вирішувати у судовому порядку.
Яка площа житла не оподатковується?
Податок на нерухомість в Україні нараховують не на всю площу житла. Держава передбачає пільгові метри, які не підлягають оподаткуванню.
У 2026 році не сплачувати податок можна, якщо:
- площа квартири не перевищує 60 квадратних метрів;
- площа будинку – 120 квадратних метрів;
- у власності квартира й будинок не перевищують 180 квадратних метрів.
Конкретний розмір ставки встановлюють місцеві ради. Водночас закон обмежує максимальний рівень такого податку. Він не може перевищувати 1,5% мінімальної заробітної плати за кожен квадратний метр понад встановлену норму.
Коли потрібно сплатити податок?
Суму податку розраховують податкові органи на основі даних з державних реєстрів нерухомості. Після цього власникам надсилають податкове повідомлення з визначеною сумою.
Важливо! Зазвичай податкові повідомлення надсилають до 1 липня наступного року. Саме після цього власники мають сплатити нарахований податок. Сплатити податок потрібно протягом 60 днів з моменту отримання повідомлення.
Якщо повідомлення не надійшло, інформацію про нарахування можна перевірити у власному електронному кабінеті платника податків. Для квартир у спільній власності це особливо важливо, адже податкові повідомлення можуть отримати не всі співвласники одночасно.
Скільки податку на нерухомість сплатили українці в січні?
У січні 2026 року українці перерахували до місцевих бюджетів понад 1,7 мільярда гривень податку на нерухомість. Це на 16% більше, ніж за аналогічний період торік.
Загалом платіж здійснили понад 131 тисяча власників житлової та нежитлової нерухомості. Найбільше коштів надійшло зі столиці та великих регіонів, зокрема з Києва, Київської, Львівської та Дніпропетровської областей.