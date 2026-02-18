Кінець тіньовій оренді: у Раді хочуть змінити правила для власників житла

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує змінити правила оподаткування доходів від здачі житла в оренду. Автори ініціативи розраховують, що зниження ставки спонукатиме власників працювати офіційно та декларувати прибуток.

Що пропонують змінити для орендодавців?

Законопроєкт №15031 передбачає зниження ставки податку на доходи фізичних осіб із 18% до 5% для громадян, які здають житло в оренду, зазначено на порталі Верховної Ради.

Крім того, пропонують запровадити тимчасову податкову пільгу на період воєнного стану. Якщо у 2026 році буде скасовано воєнний стан, доходи від оренди житла не оподатковуватимуться.

Орендодавці зможуть самостійно нараховувати та сплачувати податок щоквартально протягом 40 календарних днів після завершення звітного кварталу.

Раніше Олена Шуляк наголошувала, що чинна модель із 18% податку на доходи та 5% військового збору створює значне навантаження і є однією з причин, чому власники уникають офіційних договорів.

Який масштаб тіньового ринку зараз?

Як зазначено у карті законопроєкту, станом на 1 січня значна частина житла здається без письмових договорів і без сплати податків. Понад 90% ринку оренди перебуває в тіні, через що бюджет недоотримує кошти.

У 2024 році лише близько 900 громадян задекларували доходи від здачі майна в оренду. Загальна сума сплачених ними податків перевищила 16 мільйонів гривень.

Які вигоди обіцяють тим, хто вийде з тіні?

Автори ініціативи вважають, що зменшення податків має зробити легальну оренду вигіднішою. Задекларований дохід від оренди можна буде офіційно підтвердити. Це дасть змогу використовувати його під час звернення до банків для отримання кредитів або оформлення іпотеки.

Легальна здача житла також знижує ризик штрафів і претензій з боку податкової. Якщо договір оформлений письмово, у ньому зафіксовані умови проживання, розмір орендної плати та порядок розрахунків, що убезпечує і власників, і орендарів.

Паралельно планують запровадити обов'язкову реєстрацію договорів оренди у державній системі. Розглядають можливість онлайн-реєстрації через сервіс Дія. Якщо житло здають без офіційно оформленого договору, для власників можуть передбачити штрафи.